酒精瓶被當成額溫槍 他上牛排館被噴傷雙眼獲賠8萬

謝女協助林男酒精消毒時，不慎將酒精噴槍當成額溫槍，朝林男額部噴灑，造成林男眼部灼傷，新北地院判謝女須賠償與牛排館需連帶賠償8萬餘元。圖為示意圖，與本案無關。聯合報系資料照。 林姓男子前往牛排館用餐，卻在進場準備量額溫、酒精消毒時，服務生謝女誤將酒精噴槍當成額溫槍，朝他額頭噴灑，造成他眼部灼傷，新北地方法院判決謝女與牛排館須賠償8萬餘元。

林男主張，他前年4月6日晚間6時許前往新北市蘆洲區一間牛排館用餐，謝女當時擔任服務生，協助他消毒手部、量體溫後入場，卻不慎將酒精噴槍當成額溫槍，朝他額頭噴灑，造成他眼睛灼傷，請求賠償醫療費、精神賠償費等共100萬元。

謝女與牛排館反辯，認為林男要求金額過高；審判長發現，牛排館資本額僅20萬元，謝女又為無心之過，並非有意害林男受傷，認為精神賠償費應為8萬元較為妥當，加上林男就診的4千餘元醫藥費，判謝女與牛排館須賠償8萬4千餘元。