花蓮溺水熱點揭秘 野溪與海域5年奪逾40命

夏天天氣炎熱又適逢暑假，許多人選擇玩水消暑，卻容易忽略潛在的危險，溺水意外頻傳。花蓮縣消防局統計近5年溺水案件與地點，2018年至今年7月8日止共有70件，其中美崙溪與南北濱海域發生最多溺水事故，時間以每年6至9月夏季為高峰，短短3個月案件數常是當年總件數的一半。

消防局指出，2018年有18起溺水案件，2019年為17件、2020年15件、2021年12件，今年截至7月8日止有8件；統計在5年內共有41人死亡、44人獲救、4人失蹤，其中6至9月有23死、21人獲救及2人失蹤，均占了全年的一半。

在發生溺水地點方面，經消防局盤點5年內，海域有28件，野溪及游泳池42件，海域溺水熱點為南北濱海邊12件，野溪則是美崙溪有6件，其他戲水勝地包括台11線沿線海域、七星潭、崇德以北海域、秀姑巒溪及三棧溪等處，也常發生溺水事故。

會發生溺水的原因，消防局分析，在溪流及野塘圳溝戲水時，因水域深度深淺不一且溫度較低，更暗藏石塊及漩渦，民眾常因尋求刺激跳水遊玩，恐造成抽筋或撞擊岩石受傷。其次，山區午後時常會有強降雨使溪水暴漲，造成遊客受困。

花蓮海域主要為陡降地形，距離岸邊不遠處深度即可達百米以上且暗流強勁，一不小心就被拖進海裡，如不熟悉地形及浪況時，易被捲入海中撞擊礁石，使自身陷入危險之中。

為防止溺水意外，消防局2016年至今，已設置114處標示牌及134處救生圈等安全措施。提醒戲水前務必先注意相關公告標示慎選戲水水域，過程中勿進行危險動作，如跳水、進入深水區域等，並視狀況攜帶救生衣及浮具。