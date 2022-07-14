嘉義男大生不明原因墜樓不治 死因待釐清

嘉義縣某大學陳姓男大生今天凌晨不明原因墜樓送醫，急救後仍不治。 示意圖／ingimage 嘉義縣某大學陳姓男大生今天凌晨不明原因墜樓送醫，急救後仍不治；檢警上午相驗，頭部嚴重外傷，研判死因為創傷性休克，家屬無異議，確切死因須進一步調查釐清。

檢警表示，現年22歲陳姓男大三生凌晨3時10分左右，被同學發現倒臥在大學校園某棟大樓的1樓草叢，當時陳男身體捲曲、臉及手部流血、左腳變形，對聲音沒有反應，緊急送醫急救時，已呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，急救後仍於凌晨4時8分宣告不治。

檢警指出，透過大樓監視器畫面，陳男獨自搭電梯上5樓，不明原因墜樓，現場留有一雙鞋子，無打鬥及破壞痕跡，沒有遺書，原因須進一步調查釐清。

檢警說明，陳男於9日還有返回彰化住家，與家人互動正常，並無任何異狀，陳男父母清晨接到校方通知，十分錯愕、難過。

校方表示，陳男在校表現正常，沒有感情及課業壓力問題，校方將協助家屬處理後事事宜。

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