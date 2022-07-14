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逃逸移工酒醉騎車 躲車底被逮..臭味薰警「我失禁了」

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

黎姓外籍移工騎車邊抽菸，被警方攔查時卻趁機逃逸，最後仍栽在員警手中。圖／讀者提供
黎姓外籍移工騎車邊抽菸，被警方攔查時卻趁機逃逸，最後仍栽在員警手中。圖／讀者提供
高雄越南籍黎姓逃逸移工，前天凌晨0時許騎機車酒駕，因邊騎車邊抽菸被警方攔停，黎男假意配合，趁員警不注意時催油門逃逸，期間迴轉不慎自摔，棄車逃跑躲在一步轎車車底，結果經員警細心搜查，順利逮到藏匿的黎男，黎還因緊張過度「失禁」，以臭味薰警，最後酒測值0.71毫克，不僅吃上公共危險罪，也被解送至移民署另行偵辦。

鼓山分局表示，內惟派出所警員莊政琦、陳君慈、蘇俊吉，前天凌晨0時35分許巡經鼓山三路與吳鳳路口，發現黎男邊騎車邊抽菸，3名警員上前攔查，黎起初假意配合，卻突然催油門迴轉逃逸。

3名員警見狀在後方追逐，並通報線上警力加入圍捕，但騎車技巧不佳的黎男，行經葆禎路迴轉時自摔，他隨即丟下機車逃跑，原以為躲在路邊轎車底下，就能輕鬆逃過一劫，但沒想到員警逐一搜索車身，果然找到躲藏在車底的黎男。

警方準備上銬逮捕時，發現黎男褲底冒出圖樣，一問才知道他逃跑過程太緊張，不小心「尿褲子」，員警只能忍著臭味，將黎男帶返回派出所偵辦。

黎男呼氣酒測值達每公升0.71毫克，但偵詢時，黎還拿出友人證件假裝配合，以為可以騙過警方，但員警怎麼看都是不同的人，黎男還辯稱「來台灣過得比較好，所以變好看了」，等到移民署專勤隊人員到場後，經比對身分確認他是在冊的逃逸外勞。

黎男表示，他去年來台在台中工作，逃離原雇主後流竄各縣市打工，剛來高雄還不到1個月就被逮捕。全案詢問後，依公共危險、入出國及移民法等罪，疑送高雄地檢署偵辦。

鼓山警分局長蔡鴻文今肯定同仁的強力執法，外籍移工於道路上無照騎車逃竄跑給警方追，同仁冷靜尾隨待機並通知線上巡邏警網攔截圍捕，成功查緝到酒駕的逃逸移工。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

黎姓外籍移工騎車邊抽菸，被警方攔查時卻趁機逃逸，最後仍栽在員警手中。圖／讀者提供
黎姓外籍移工騎車邊抽菸，被警方攔查時卻趁機逃逸，最後仍栽在員警手中。圖／讀者提供

移民署 酒駕 移工

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