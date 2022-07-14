暑假期間強力取締酒駕 樹林警13天內告發23件

為因應、防止暑假期間青少年，深夜駕駛改裝車輛危險駕車急酒後駕車情勢。樹林警分局從7月開始，連續兩個周末假日，會同環保局稽查人員，在轄內主要幹道設置攔檢點，共查獲酒後駕車23件，警詢後皆依社維法送辦。

樹林警分局表示，為配合新北市政府「機車安全月｣、交通部「四季交安專案第三季-安全駕駛｣及防制酒後駕車；並於暑假期間防制青少年深夜駕駛改裝車輛危險駕車。樹林警方於這個月1日、9日兩個周末假日，會同新北市政府環保局稽查人員，於轄內中華路、佳園路3段取締酒後駕車及執行噪音、改裝車輛稽查。