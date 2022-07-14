影／女子網路販售快篩試劑 汐止警察南下高雄逮人

新北市警方今年6月初在網路社群網站發現有人張貼代購代買及代賣「COVID-19快篩試劑」訊息，警方上網蒐證後，確認發文者位於高雄市，上周南下喬裝顧客，趁面交時當場逮捕呂姓女子，涉嫌違反醫療器材管理法，警詢後日前依法移送橋頭地檢署偵辦。

新北市汐止偵查隊今年6月7日執行網路巡查，發現呂姓女子（30歲）在網路社群內公然張貼販售「COVID-19快篩試劑」貼文，警方調查後認定確有違反醫療器材管理法，成立專案小組持續蒐證偵辦。

今年7月9日警方喬裝顧客與呂女相約至高雄市鳥松區東山路一帶面交，喬裝員警現場與賣家呂女碰面取貨，確認販賣快篩劑情形屬實，隨即出示證件當場逮捕，並查扣COVID-19快篩試劑38盒，經清點共計885支試劑。

警方清查，查扣的試劑都是從中國大陸、日本進口，並未經過衛福部核准，呂女辯稱，是替人代購或代賣，每1劑售價都是130元，卻不願交待已賣出多少快篩試劑。警詢後日前依法移送高雄橋頭地檢署偵辦。