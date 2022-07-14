你踩我？我踢你！2男在馬路大打出手 行車糾紛遭辦社違法

台北市朱姓男子及周姓男子，日前分別騎乘機車行經文山區興隆路4段，卻因為停等紅燈時，朱男將腳放下踩到周男，兩人就在馬路上爭執，周男還出手打對方頭，遭依社違法裁罰。

朱姓男子及周姓男子，分別騎乘機車行經興隆路4段，朱男看到周男變換車道卻未依規定打方向燈，有逼車意圖，因此按喇叭提醒。

兩人停等紅燈時爆發口角，爭執過程中，朱男為穩住車身放下右腳，踩到周男，周男認為對方故意攻擊，立刻以左腳側踢對方腳踝，左手揮安全帽回擊，綠燈亮起就騎車離去。