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你踩我？我踢你！2男在馬路大打出手 行車糾紛遭辦社違法

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

北市朱姓男子及周姓男子，日前分別騎乘機車行經文山區興隆路4段，卻因為停等紅燈時，朱男將腳放下踩到周男，兩人就在馬路上爭執，周男還出手打對方頭，遭依社違法裁罰。

朱姓男子及周姓男子，分別騎乘機車行經興隆路4段，朱男看到周男變換車道卻未依規定打方向燈，有逼車意圖，因此按喇叭提醒。

兩人停等紅燈時爆發口角，爭執過程中，朱男為穩住車身放下右腳，踩到周男，周男認為對方故意攻擊，立刻以左腳側踢對方腳踝，左手揮安全帽回擊，綠燈亮起就騎車離去。

木柵派出所獲報興隆路四段有行車糾紛，警方迅速到場，但周男已離去，警方調閱影像，還原衝突過程，認為周男行為已達社會秩序維護法第87條「加暴行於人」程度，迅速通知周男至所說明，警詢後依法裁罰。

台北市朱姓男子及周姓男子，日前分別騎乘機車行經文山區興隆路4段，卻因為停等紅燈時，朱男將腳放下踩到周男，兩人就在馬路上爭執，周男還出手打對方頭，遭依社違法裁罰。記者廖炳棋/翻攝
台北市朱姓男子及周姓男子，日前分別騎乘機車行經文山區興隆路4段，卻因為停等紅燈時，朱男將腳放下踩到周男，兩人就在馬路上爭執，周男還出手打對方頭，遭依社違法裁罰。記者廖炳棋/翻攝

北市 車道

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