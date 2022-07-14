「小綿羊」上國道女騎士被捕 警移送偵辦至少罰款2萬9
本（7）月12日騎「小綿羊」上國道一號中部路段，南北行駛約45公里，穿梭警車車陣拒絕攔阻的女騎士被查出身分，警方昨在台中機場航廈找到她的機車，聯繫航空警察局高雄分局台中分駐所協請看護，晚間帶回國道三隊約詢，今依公共危險罪嫌函送彰化地檢署偵辦，另依違反道路交通管理處罰條例告發，罰款至少2萬9千元。
警方調查，7月12日下午3點46國道三隊員林分隊巡邏車在國道一號北向218公里處，發現這輛「小綿羊」疑似從219公里誤上高速公路，警車趨前攔阻，並在214公里處示意攔阻停車但女騎士屢次從警車車縫中逃竄，國道警方繼續派遣線上巡邏車支援，為了避免警方強力攔阻導致機車失控，或往車陣中亂竄造成其他用路人危險，國道三隊採取壓慢車流阻絕，可是女騎士仍拒不停車，還利用車陣縫隙逃離，一路北上行駛長達30公里。
韋女下王田交流道企圖逃離，卻又逆向騎上國道一號，從南向車道往北騎往大雅交流道，警車不能跟著逆向行駛攔阻但透過影像全程監控，韋女在南向大雅交流道槽化線處迴轉到出口匝道，順向下交流道往大雅方向離開國道。
「小綿羊」上國道狂奔的影片在網路曝光，網友負面評價居多，為女騎士的行徑捏一把冷汗，「太危險了」「過路費超貴」「這種行為不可取」還有網友虧「刺激感超過一萬（罰款）」，數輛警車阻攔並保護其它用路人安全形同「總統級維安」。
警方依採證影像資料查出通知機車車主是韋姓女子，韋女疑似自知闖禍，迄今未回家，警方懷疑她逗留台中市，國道三隊刑事組和員林分隊分頭查找行蹤，昨（13日）下午本大隊獲報韋女所騎乘的機車，並發現她在台中機場航廈，即聯繫航空警察局高雄分局台中分駐所協請看護她，昨晚派遣線上巡邏車及會同家屬，昨天帶回韋女到國道三隊約詢。
國道警方今表示，無論韋女是故意或誤闖國道，警方都將依法舉發違法行為，若違反刑法也將依規定偵辦，因此韋女騎機車未戴安全帽罰款500元、誤闖國道高速公路罰款3000元至6000元、在道路上蛇行或以其他危險方式駕車者罰款6000元至2萬4000元、違法不聽交通勤務警察或依法令執行交通稽查任務人員制止或拒絕停車接受稽查而逃逸者，罰款1萬元至3萬元，吊扣駕駛執照6個月。
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