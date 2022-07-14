「小綿羊」上國道女騎士被捕 警移送偵辦至少罰款2萬9

本（7）月12日騎「小綿羊」上國道一號中部路段，南北行駛約45公里，穿梭警車車陣拒絕攔阻的女騎士被查出身分，警方昨在台中機場航廈找到她的機車，聯繫航空警察局高雄分局台中分駐所協請看護，晚間帶回國道三隊約詢，今依公共危險罪嫌函送彰化地檢署偵辦，另依違反道路交通管理處罰條例告發，罰款至少2萬9千元。

韋姓女子騎機車上國道騎給警車追的影像曝光，警方查出身分並在詢後移送偵辦。圖／彰化踢爆網通訊平台 警方調查，7月12日下午3點46國道三隊員林分隊巡邏車在國道一號北向218公里處，發現這輛「小綿羊」疑似從219公里誤上高速公路，警車趨前攔阻，並在214公里處示意攔阻停車但女騎士屢次從警車車縫中逃竄，國道警方繼續派遣線上巡邏車支援，為了避免警方強力攔阻導致機車失控，或往車陣中亂竄造成其他用路人危險，國道三隊採取壓慢車流阻絕，可是女騎士仍拒不停車，還利用車陣縫隙逃離，一路北上行駛長達30公里。

韋女下王田交流道企圖逃離，卻又逆向騎上國道一號，從南向車道往北騎往大雅交流道，警車不能跟著逆向行駛攔阻但透過影像全程監控，韋女在南向大雅交流道槽化線處迴轉到出口匝道，順向下交流道往大雅方向離開國道。

「小綿羊」上國道狂奔的影片在網路曝光，網友負面評價居多，為女騎士的行徑捏一把冷汗，「太危險了」「過路費超貴」「這種行為不可取」還有網友虧「刺激感超過一萬（罰款）」，數輛警車阻攔並保護其它用路人安全形同「總統級維安」。

警方依採證影像資料查出通知機車車主是韋姓女子，韋女疑似自知闖禍，迄今未回家，警方懷疑她逗留台中市，國道三隊刑事組和員林分隊分頭查找行蹤，昨（13日）下午本大隊獲報韋女所騎乘的機車，並發現她在台中機場航廈，即聯繫航空警察局高雄分局台中分駐所協請看護她，昨晚派遣線上巡邏車及會同家屬，昨天帶回韋女到國道三隊約詢。