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違法罰9萬！「移動式地磅」登場 板橋警取締大車超載有新招

聯合報／ 記者王長鼎/新北即時報導

位於新北市板橋區的果菜批發市場，經常有大型貨車、聯結車進出，為遏止大型車輛違規超載，板橋警分局今年7月起，與活動地磅租賃廠商執行取締砂石大貨車超載，至13日共取締103件違規，依法製單告發，警方表示，駕駛人如果不配合過磅，將依道交處罰條例開罰9萬元。

新北市果菜批發市場共有兩處，一處位於三重區，另一處在板橋區板城路，為對外連接雙北鄰近區域重要交通要道，常有大型貨車出沒，過重的大貨車、砂石車、聯結車等大型車輛，不僅會造成公路、橋梁受損，車輛過重、變更車體甚至維護不善的狀況下行駛，煞車距離也會加大，一旦有車禍事故易發生死傷意外。

板橋警分局今年7月起，與活動地磅租賃廠商合作執行取締砂石大貨車攔查勤務，針對超載、號牌汙穢、超速、載運物品或路線未依規定及車體配備違規等各式違規態樣加強取締，至13日共取締103件違規，警方指出，今年1月迄今共取締大型車輛違規1248件。

板橋警分局長許芳毅表示，轄區內道路工程或貨運車輛載重有其上限，超載行駛恐嚴重破壞路面導致其他用路人危害發生。為了廣大用路人安全，警方執法沒有模糊空間，呼籲大型車輛駕駛人切勿心存僥倖心態，為了節省運送班次而超載過多物品。

位於新北市板橋區板城路的果菜批發市場，經常有大型貨車、聯結車進出，為遏止大型車輛違規超載，板橋警分局今年7月起，與活動地磅租賃廠商合作執行取締砂石大貨車超載取締。圖／警方提供
位於新北市板橋區板城路的果菜批發市場，經常有大型貨車、聯結車進出，為遏止大型車輛違規超載，板橋警分局今年7月起，與活動地磅租賃廠商合作執行取締砂石大貨車超載取締。圖／警方提供
位於新北市板橋區板城路的果菜批發市場，經常有大型貨車、聯結車進出，為遏止大型車輛違規超載，板橋警分局今年7月起，與活動地磅租賃廠商合作執行取締砂石大貨車超載取締。圖／警方提供
位於新北市板橋區板城路的果菜批發市場，經常有大型貨車、聯結車進出，為遏止大型車輛違規超載，板橋警分局今年7月起，與活動地磅租賃廠商合作執行取締砂石大貨車超載取締。圖／警方提供
位於新北市板橋區板城路的果菜批發市場，經常有大型貨車、聯結車進出，為遏止大型車輛違規超載，板橋警分局今年7月起，與活動地磅租賃廠商合作執行取締砂石大貨車超載取締。圖／警方提供
位於新北市板橋區板城路的果菜批發市場，經常有大型貨車、聯結車進出，為遏止大型車輛違規超載，板橋警分局今年7月起，與活動地磅租賃廠商合作執行取締砂石大貨車超載取締。圖／警方提供
位於新北市板橋區板城路的果菜批發市場，經常有大型貨車、聯結車進出，為遏止大型車輛違規超載，板橋警分局今年7月起，與活動地磅租賃廠商合作執行取締砂石大貨車超載取締。圖／警方提供
位於新北市板橋區板城路的果菜批發市場，經常有大型貨車、聯結車進出，為遏止大型車輛違規超載，板橋警分局今年7月起，與活動地磅租賃廠商合作執行取締砂石大貨車超載取締。圖／警方提供

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