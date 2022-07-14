夜穿白衣徘徊嚇路人 原來借穿醫院病服返家

嘉義市有名男子深夜穿著白袍一臉倦容坐在路旁，路過民眾見狀覺得毛毛地，向轄區派出所報案，警方前往查看，原來該名男子剛出院，沒有便服穿，向醫院借白色病服虛弱地坐在路旁等待家人接送，警方聯絡家屬到場安全接送，虛驚一場。

嘉義市竹園派出所日前夜裡接獲民眾報案，在博愛路二段人行道附近，有名身穿白袍的男子詭異地在附近徘徊，警員前往查看，果然看到有名穿著白袍男子無助地坐在路旁。

警員關心詢問，原來年約50歲的許姓男子，之前出車禍住院，今天辦理出院後，因為沒有攜帶更換衣物，徵求醫院同意暫時穿著醫院的白色病人服在外等待家人接送。