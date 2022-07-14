點到假紓困津貼釣魚簡訊網址，錢沒領到帳戶反遭詐數萬。記者游明煌／翻攝 基隆一名白姓男子7月初，收到一封簡訊稱「恭喜你，可提領金貼，點擊即可申請」，他點擊連結進去後依指示操作，民眾註冊登入，並依網站指示輸入網路銀行帳戶相關資訊後，才發現帳戶被轉走數萬元，向警方報案遭到詐騙。

市刑大今天指出，白色男子手機接獲一封簡訊，「恭喜你，可提領金貼，點擊即可申請」，他不疑有他，依上面所留的網址點進去查看，發現是有關於疫情紓困4.0方案的網站，但被要求要先註冊，並登入帳號輸入所屬網路銀行相關資料方可領取補助。

白男依指示操作後，才發現帳戶內存款，遭轉帳至陌生帳戶，短少數萬元後才發現被騙，前往派出所報案。

刑大副大隊長呂景發表示，現在詐騙集團常使用亂槍打鳥的方式，隨機發送釣魚簡訊給民眾，利用紓困補助金等名義誘騙民眾點擊連結進入詐騙集團架設之網站，如後續依網站指示輸入銀行帳戶密碼、信用卡號等資訊，即有可能遭盜領、盜刷。

呂景發說，呼籲民眾如收到不明簡訊，切勿點擊任何網站連結，有任何疑慮，可撥打165反詐騙專線進行諮詢，以免個資外洩及存款轉帳到他人帳戶。