活動地磅科技執法不模糊 新北警取締超載利器

新北市板橋警察分局今天表示，以「活動地磅」取締砂石大貨車超載，科技執法沒有模糊空間，駕駛是否心存僥倖超載，活動地磅一測量就知道，科學儀器不會騙人。

板橋警分局表示，13日下午2時至6時在板橋區板城路新北果菜市場前，以活動地磅執行取締砂石大貨車超載勤務。活動地磅機動性高，配合契約廠商共同執行勤務，鎖定大型車出入熱門時段機動盤查。

警方說，道路工程載重有其上限，轄內新北果菜批發市場常有大型貨車出沒；過重的大貨車、砂石車、聯結車不僅造成公路、橋梁受損，車輛過重、變更車體，甚至維護不善，煞車距離也會加大，一不慎就易發生死傷意外。

警方說，活動地磅使用秤重模組組成，適合攜帶到不同秤重需要區域間計重，警方執法沒有模糊空間；大型車是否心存僥倖心態，為節省運送班次而超載，利用活動地磅秤重就知道，科學儀器不會騙人。

板橋警分局以新聞稿表示，統計7月1日至13日已告發取締大型車、砂石車違規103件，包括超載、號牌污穢、超速、載運物品或路線未依規定，及車體配備違規等各式違規態樣；另外，透過活動地磅值勤，駕駛如不配合過磅，將以道路交通管理處罰條例處罰新台幣9萬元。