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「南非白鑽石」要價1萬6千元遭竊 採花賊竟是男大生
台南安平德陽艦園區植物市集日前傳出攤商販售「南非白鑽石」遭竊，雖然遭竊的植株只是幼苗，但市價竟高達1萬6000元，攤商損失慘重，求助警方，經警連日來擴大調閱周遭監視器清查，循線找到21歲賴姓大學生，「我錯了」他說看了很喜歡才下手行竊，警方依竊盜罪嫌送辦。
台南市警局第四分局10日接獲林姓民眾報案，稱自己在安平德陽艦園區植物市集販賣的商品昨日遭不明人士竊走，因為現場是流動攤販市集，也沒有監視器，所以到育平派出所報案，希望警方幫忙。
據調查，林男遭竊取的植物為「南非白鑽石」，雖然遭竊的植株只是幼苗，但市價竟高達1萬6000元，警方研判應該是內行玩家所為，詢問賣家當天是否有奇怪行徑的顧客，林男表示，當天確實有顧客詢問價格後未購買，但是因為市集人潮很多非常的忙碌，所以也沒特別注意，事後清點才發現植株不見了。
林男說，因為市集並未架設監視器，沒有抱著太大的希望，但是因為損失實在太多，所以才求助警方，希望能夠把小偷找到，取回植株。
警方獲報後立即啟動專案小組，擴大調閱市集周遭的監視器，清查可疑人車，經過兩天的抽絲剝繭，終於循線在歸仁一帶查獲賴姓嫌犯，並將遭竊的「南非白鑽石」物歸原主。賴是名男大生，看到警方找上門，只好認錯，交出贓物來，他說，看了很喜歡才下手行竊。
林男說，攤位沒有監視器應該是希望渺茫，沒想到警方調閱周遭的監視器逐一清查比對，即使監視器非常的模糊不清，竟然也讓警方找到犯嫌。
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