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馬路亂竄遭緝捕 警PO「誰家吉娃娃走失」主人來了

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

陳姓狗主人看到愛狗粉絲團轉發警方的協尋文，趕至派出所領回愛犬。記者石秀華／翻攝
陳姓狗主人看到愛狗粉絲團轉發警方的協尋文，趕至派出所領回愛犬。記者石秀華／翻攝
高雄市一隻吉娃娃走失，巡邏員警見牠在車水馬龍的博愛路闖紅燈亂竄，擔心發生危險，將牠「緝捕歸案」，提供水及飼料拍照，並以「誰家吉娃娃走失」PO上派出所官方臉書，主人看到協尋文，高興地至派出所領回愛犬。

高市左營警分局博愛四路派出所巡邏警員陳俊錩12日上午10時50分許，巡邏行經左營區自由四路和重愛路口，被民眾攔下，指有隻小吉娃娃在路上亂竄。

陳警見該隻吉娃娃體型瘦小、全身雪白，研判是有人飼養的家犬，在後方跟隨，只見當時吉娃娃在車水馬龍的馬路上四處逃竄，還不顧紅燈直接橫越博愛四路，令過往人車看了心驚膽顫，熱心的民眾見警方追逐吉娃娃，加入圍捕行列。

吉娃娃後來沿路從重愛路跑到華夏路，不斷逆向又迴轉，最後跑進住戶騎樓休息，「終於被逮」；陳警將吉娃娃帶返所，提供水及飼料，拍下吉娃娃照片發布在派出所的粉絲團，PO文「誰家吉娃娃走失，狗主人快點把狗狗領回去」。

正當警方準備帶吉娃娃至動物醫院掃瞄晶片時，陳姓狗主人(42歲)看到愛狗粉絲團轉發警方的協尋文，趕至派出所領回愛犬，陳男說，帶愛犬去美容，牠卻趁店家不注意偷溜出去逛大街，感謝警方找到愛犬收留，還發文協尋，幫助他和愛犬團圓。

警方將走失吉娃娃帶回，拍下照片發布在派出所的粉絲團，PO文「誰家吉娃娃走失，狗主人快點把狗狗領回去」。記者石秀華／翻攝
警方將走失吉娃娃帶回，拍下照片發布在派出所的粉絲團，PO文「誰家吉娃娃走失，狗主人快點把狗狗領回去」。記者石秀華／翻攝

吉娃娃 飼料

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