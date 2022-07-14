台南警祭出移動式過磅攔查 7砂石車超載開罰

台南市東區近期有許多公共建設及民間投資工程如火如荼的展開，伴隨大型車輛穿梭大街小巷，也讓大小車駕駛及行人提心吊膽，警方昨天針對砂石車頻繁出沒小東、大同、林森及中華東路攔檢，採移動式過磅稽查，總計攔查10件，過磅超載就有7件，依道路交通管理處罰條例開罰。

台南市警一分局統計，今年上半年就大型車輛8項違規，包括超載、超速、闖紅燈、酒後駕車、未依規定申請路權、轉彎未依規定、行車視野輔助系統及行車紀錄器、臨時違規停車及違規停車等，共取締計188件，其中以未依規定申請路權或於禁駛時段行駛者88件最多，其次是違規停車及臨時違規停車54件、超載25件。

第一分局昨天下午聯合交通警察大隊、台南監理站執行移動式過磅勤務，針對砂石(大型貨)車頻繁出沒路段，包括小東、大同、林森及中華東路等加強攔檢稽查，本次勤務共出動23名警力，計攔查10件，過磅超載7件。

第一分局分局長方國璽說，取締違規非以處罰為目的，而是要駕駛人遵守交通規則；另創新交通安全版本的「大逆不道」，「大」代表大型車駕駛人，「逆」則是違反道路相關法規，「不道」就是不要開上路，藉此提醒大車駕駛人應以安全為重，確保其他用路人安全。