影／老翁開車撞飛3人 暴衝20公尺...神技術？竟煞車停下

新北市深坑區羅姓老翁昨天晚上開豐田轎車出門，才剛開出家門不到30秒，車子就突然暴衝，直接從家門巷口衝出，右偏至對向公車站牌，公車站牌附近有3人慘遭波及，其中1名男子被撞到當場失去生命跡象，送醫搶救恢復心跳，加護病房觀察中。

警方調查，羅男（69歲）昨天晚上8點35分，從家開車出門要去北市載老婆，駛出深坑區北深路3段192巷口時，正要右轉往台北方向，轎車就往對向公車站牌衝去，撞傷3名路人。

救護人員獲報趕抵，發現康姓男子（22歲）傷勢嚴重，當場失去呼吸心跳，但奇怪的是竟然沒有明顯外傷，緊急送台北萬芳醫院救治，他到院後吐血，恢復生命跡象，被送往加護醫院觀察。

另外受傷的2名男子，陳男（18歲）、王男（49歲）手腳擦挫傷，意識清楚無礙；稍早監視器畫面曝光，王男牽著腳踏車走在路上，直接被暴衝的轎車撞飛，把引擎蓋撞出巨大凹陷。