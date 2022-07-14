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影／老翁開車撞飛3人 暴衝20公尺...神技術？竟煞車停下

聯合報／ 記者翁至成／新北即時報導

新北市深坑區羅姓老翁昨天晚上開豐田轎車出門，才剛開出家門不到30秒，車子就突然暴衝，直接從家門巷口衝出，右偏至對向公車站牌，公車站牌附近有3人慘遭波及，其中1名男子被撞到當場失去生命跡象，送醫搶救恢復心跳，加護病房觀察中。

警方調查，羅男（69歲）昨天晚上8點35分，從家開車出門要去北市載老婆，駛出深坑區北深路3段192巷口時，正要右轉往台北方向，轎車就往對向公車站牌衝去，撞傷3名路人。

救護人員獲報趕抵，發現康姓男子（22歲）傷勢嚴重，當場失去呼吸心跳，但奇怪的是竟然沒有明顯外傷，緊急送台北萬芳醫院救治，他到院後吐血，恢復生命跡象，被送往加護醫院觀察。

另外受傷的2名男子，陳男（18歲）、王男（49歲）手腳擦挫傷，意識清楚無礙；稍早監視器畫面曝光，王男牽著腳踏車走在路上，直接被暴衝的轎車撞飛，把引擎蓋撞出巨大凹陷。

經查，羅男無酒駕，他警詢時稱「什麼都不記得了，車子就突然暴衝」，誇張的是，因為沒有衝撞民宅，轎車反而停在路上，警問「那你怎麼停下來的？」他回「車子暴衝了20多公尺，我踩煞車就停下來了」，警方不敢置信；詳細肇事原因尚待釐清。

汽車引擎蓋有明顯凹陷，全是「衝撞路人撞出來的」。記者翁至成／翻攝
汽車引擎蓋有明顯凹陷，全是「衝撞路人撞出來的」。記者翁至成／翻攝
路邊停放的機車慘遭波及，現場凌亂。記者翁至成／翻攝
路邊停放的機車慘遭波及，現場凌亂。記者翁至成／翻攝
路邊停放的機車慘遭波及，現場凌亂。記者翁至成／翻攝
路邊停放的機車慘遭波及，現場凌亂。記者翁至成／翻攝
新北市羅姓老翁昨天晚上開車，才從家門巷口駛出就突然暴衝，右轉衝撞對向公車站牌周遭的3名路人。記者翁至成／翻攝
新北市羅姓老翁昨天晚上開車，才從家門巷口駛出就突然暴衝，右轉衝撞對向公車站牌周遭的3名路人。記者翁至成／翻攝
王男牽著腳踏車走在路上，被逆向暴衝的轎車撞飛，一名女子逃命時目睹全程，驚慌不已。記者翁至成／翻攝
王男牽著腳踏車走在路上，被逆向暴衝的轎車撞飛，一名女子逃命時目睹全程，驚慌不已。記者翁至成／翻攝

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