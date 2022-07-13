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桃園大潭電廠又傳工安意外 工人從7公尺高處跌落身亡
桃園市觀音區大潭電廠8號機工程上月13日才因鷹架倒塌，造成工人受傷，剛好一個月，今天下午再傳出工人墜樓。一名范姓工人休息完準備上工時，疑未走安全步道，且安全設施未設置妥當，自7公尺高處失足墜落，頭部重創，送醫不治，勞動部將介入調查。
據了解，殞命的范姓男工人（37歲）今天下午3時50分許休息完要回工作崗位，但他疑未走安全步道，且未依規定勾掛安全帶，自7公尺高處不慎失足墜落，後腦勺嚴重受傷，當下便失去意識，送醫後仍於下午6時27分不治。
大潭電廠上月13日才發生工安意外，疑是固定鷹架用的壁連桿不當拆除，導致大面積倒塌，造成現場施工人員6受傷，更有3人傷勢較重送醫，調查報告近日才出爐，未料一個月後，今天又發生意外。
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