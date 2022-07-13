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21歲絲襪妹租紅牌重機追撞前車 不滿影片外流：一堆酸民言論

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21歲絲襪妹租紅牌重機追撞前車 不滿影片外流：一堆酸民言論

聯合報／ 記者翁至成／新北即時報導

21歲蔡姓女子上月騎租來的義大利Aprilia RS660紅牌大重機，行經台64線時，沒注意路況直直追撞前方轎車，整輛車360翻一圈後，「重機直接壓在她身上」，畫面駭人。事發後3周，撞擊影片今天在網路上瘋傳，她說「身體沒大礙，瘀青也都散掉了，接下來要消化一大堆酸民言論」，對影片流出的糗樣相當不滿。

新北市中和警方上月22日下午3點多獲報，台64線23.4K往板橋方向發生車禍趕抵，經查一輛紅牌大重機因高速變換車道後直行，反應不及追撞前方黑色轎車車尾，騎士大腿、下腹部、背部等多處擦挫傷，協助送醫救治後無礙。

事發影片今天在網路上瘋傳，有人留言說「很會催油門，保持安全距離什麼的不知道」、「到底在騎什麼⋯祝早日康復」、「又一個亂騎車的」，影片引發近千人留言討論。

孰料當事人十分不悅，她在私人群組內留言說，「都傳到臉書了，這也不是今天發生的」，也說「謝謝大家關心，身體沒大礙，瘀青也都散掉了，沒有皮肉傷」，最後直言「只是接下來要消化一大堆酸民言論」，從字句中可知，她相當不滿事發影片遭外流。

也有人在臉書留言，為她的愛車受損感到心疼，但據透露，蔡女騎的RS660是租來的，一天1700元價格當天租、當天還；車行也證實她是常客，每月都會來租車，雖然人沒事，但事後要負擔近10萬元的維修費。

21歲蔡姓女子日前騎義大利Aprilia中量級跑車RS660紅牌大重機發生車禍。記者翁至成／翻攝
21歲蔡姓女子日前騎義大利Aprilia中量級跑車RS660紅牌大重機發生車禍。記者翁至成／翻攝

21歲蔡姓女子日前騎義大利Aprilia中量級跑車RS660紅牌大重機發生車禍。記者翁至成／翻攝
21歲蔡姓女子日前騎義大利Aprilia中量級跑車RS660紅牌大重機發生車禍。記者翁至成／翻攝

蔡姓女子事後不悅影片被放到網路上，嘆言「接下來要消化一大堆酸民言論」。圖／擷取自當事人臉書、翻攝
蔡姓女子事後不悅影片被放到網路上，嘆言「接下來要消化一大堆酸民言論」。圖／擷取自當事人臉書、翻攝

重機 車道 車禍

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