婦人騎車錢包放腳踏板被機車男搶走 警民合作2小時逮人

宜蘭57歲婦人今天送孩子上學後騎車返家，把包包放在腳踏板，竟遭一名騎機車男子徒手搶奪包包，婦人大喊追跑無力，見義勇為的溫姓路人騎車經過立刻掉頭幫忙追人，但還是被跑掉。警方根據嫌犯特徵及調閱監視器，在超商發現正在購物的張嫌，上前逮人，2小時內迅速破案，全案依搶奪罪送辦。

警方表示，46歲張男無業，疑似缺錢花用，隨機行搶，被搶婦人聲稱包包裡有2萬多元現金，但張男被逮後，身上贓款僅剩3000多元。

今天上午9點多，宜蘭警方接獲陳姓婦人報案，指稱上午騎乘電動車接送小孩上學，返家途中行經宜蘭市陽明三路遭一名騎乘普重機男子，徒手搶奪她放在腳踏板的包包，案發現場一名溫姓男子騎乘機車路過見義勇為，協助陳姓被害人追犯嫌約2公里，追到縣民大道與中山路口，人還是跑了。