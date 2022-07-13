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婦人騎車錢包放腳踏板被機車男搶走 警民合作2小時逮人
宜蘭57歲婦人今天送孩子上學後騎車返家，把包包放在腳踏板，竟遭一名騎機車男子徒手搶奪包包，婦人大喊追跑無力，見義勇為的溫姓路人騎車經過立刻掉頭幫忙追人，但還是被跑掉。警方根據嫌犯特徵及調閱監視器，在超商發現正在購物的張嫌，上前逮人，2小時內迅速破案，全案依搶奪罪送辦。
警方表示，46歲張男無業，疑似缺錢花用，隨機行搶，被搶婦人聲稱包包裡有2萬多元現金，但張男被逮後，身上贓款僅剩3000多元。
今天上午9點多，宜蘭警方接獲陳姓婦人報案，指稱上午騎乘電動車接送小孩上學，返家途中行經宜蘭市陽明三路遭一名騎乘普重機男子，徒手搶奪她放在腳踏板的包包，案發現場一名溫姓男子騎乘機車路過見義勇為，協助陳姓被害人追犯嫌約2公里，追到縣民大道與中山路口，人還是跑了。
警方擴大調閱路口監視器釐清案發經過，宜蘭分局偵查隊及延平所所長立即率領專案小組，在大坡路一間超商，發現身穿黑色上衣及牛仔褲的張嫌，立即上前圍捕，警方迅速於在2小時內逮人，並通知陳姓被害人及溫姓證人指認張嫌，查扣犯案機車及贓款，全案依搶奪罪嫌移送宜蘭地檢署偵辦。
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