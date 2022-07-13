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北投女子圖書館還書竟無端遭打趴在地 勇爬起搜證提告

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

吳姓女子7月12日至北市圖書館清江分館還書，在YOUBIKE租借處，遭刺青男子毆打倒地，吳女無端被打，還爬起來用手機拍攝犯嫌，吳女已報案提告傷害，北投警方已鎖定犯嫌逃逸路線，全力追緝中。

臉書台北之北投幫今日po文指出，昨天吳女到圖書館外還書，刺青男子用台語說「看蝦咪」她不以為意，以為男子在和身旁的朋友講話，沒有搭理。不料，刺青男跨越馬路，衝過來毆打她頭部、耳朵、左臂，幸好吳女用後背包降低傷害，且大聲呼救，爬起身來持手機搜證拍下刺青男模樣，刺青男逃往公園。

吳女報案後製筆錄，也到醫院驗傷提告傷害罪。北投警方稍早表示，全案受理報案，吳女在北投區三合街一段YOUBIKE租借處，莫名遭一名男子徒手攻擊受傷，由刺青男子步行逃逸，警方過濾監視器畫面，已鎖定刺青男和朋友的逃逸路線，全力追緝捕傷害犯嫌。

被害女子拍下犯嫌身影，報案提告傷害罪。圖／翻攝臉書台北之北投幫
被害女子拍下犯嫌身影，報案提告傷害罪。圖／翻攝臉書台北之北投幫

網友po文稱女子在圖書館附近遭男子攻擊受傷。圖／翻攝臉書台北之北投幫
網友po文稱女子在圖書館附近遭男子攻擊受傷。圖／翻攝臉書台北之北投幫

北投 圖書館

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