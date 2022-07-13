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車手共謀黑吃黑「假強盜真侵吞」 侵占詐騙所得慘了

聯合報／ 記者柯毓庭／新北即時報導
呂男受詐欺集團指示擔任車手，但他卻和3名友人共謀黑吃黑，設計假搶案欲將贓款侵占，被新北地檢署依誣告、贓物等罪起訴。圖／聯合報系資料照
呂男受詐欺集團指示擔任車手，但他卻和3名友人共謀黑吃黑，設計假搶案欲將贓款侵占，被新北地檢署依誣告、贓物等罪起訴。圖／聯合報系資料照

呂姓男子受詐欺集團指示擔任提領款項的車手，卻和3名友人共謀黑吃黑，設計「假強盜真侵占」，將不法所得400萬元吞走，未料被檢警查到，除了涉及詐欺案仍在偵辦外，呂男多一罪，今天與3名友人被新北地檢署依誣告、贓物等罪起訴。

檢方調查，呂男受詐欺集團指示擔任車手，行動前他與3名友人共謀黑吃黑，在今年5月5日受指示前往新北市三重區一間銀行提領贓款時，傳送暗號給友人，由友人假扮強盜，待呂男提款後，提著裝有贓款400萬元的手提袋走在騎樓時，由友人衝撞、搶走包包，隨後呂男再向警方報案被搶，以此取信詐欺集團。

未料檢警獲報搶案，調查後卻發現呂男與搶匪熟識，呂男才坦承謊報案，並說明400萬是詐欺集團的不法所得，自己是提款車手，與朋友商議後決定上演「假強盜真侵占」，被檢方依誣告、贓物等罪起訴，並扣押不法所得；呂男與詐欺集團涉及的詐欺罪，檢方另案偵辦中。

詐欺 車手

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