雲林斗六空地木棧板又自燃 緊鄰幼園疏散300童、環局告發

雲林斗六一家幼兒園旁長期被人堆置大量木棧板，前年曾起火燃燒，今又不知何故再度出現火苗自燃，消防局獲報趕緊派員撲火，園方見狀緊急撤出300名幼童至安全區域，也盼相關單位協處清除物品，保障師生安全。

雲林縣政府周邊一家幼兒園，今天下午突然傳出火警，一處空地長期遭私人堆置大量木棧板，前年即曾發生過一次火警，今天二度自燃，現場濃煙不斷竄出，空氣中夾雜著刺鼻臭味，引發關注，所幸緊鄰一旁的幼兒園師生即時撤出，未釀人員傷亡。

幼兒園園長說，第一時間是小朋友看見有煙霧，且越來越大嚇得尖叫，老師聞聲查看，一邊安撫，一邊將孩子一一帶至安全場域，幸好火苗及濃煙未波及到幼兒園；經查該案未發現行為人，起火原因待查。

園長表示，2次火警都離幼兒園很近，嚇壞師生，消防人員緊急撲滅火勢，結束一場虛驚，但這樣下去不是辦法，希望有單位能協調溝通，請堆置者將現場物品完全清除，禁止再放，以保師生安全。