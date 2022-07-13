職務職等修法調升 桃園消防局4位大隊長晉升警監

桃園市長鄭文燦今天下午主持市政會議，為消防局4位大隊長授階晉升「警監四階」相當於公務員9、10職等。

鄭文燦表示，消防局大隊長直接負責第一線救災任務指揮工作，肩負現場指揮須與各機關、單位、民眾協調溝通救災任務，他因此請消防局向內政部爭取，經考試院同意後，將直轄市消防局大隊長由警正一階，調高為警正一階至警監四階，相當於公務員9職等調整為9至10職等，藉此肯定消防大隊長角色。

鄭文燦說，4位大隊長晉升警監，代表他們過去工作可圈可點，期勉往後在工作崗位上持續扮演領頭羊的角色，提升火災預防、搶救災害及緊急救護、為民服務等消防勤務效能，保障市民生命財產安全。

今天授階的4位消防局大隊長，第一大隊賴志忠大隊長年資25年，在工業救災表現有指揮搶救中壢區日月光工廠火警、龜山工業區欣興電子大廠火警等；第二大隊戴明杉大隊長年資36年，連續64小時指揮搶救搶救楊梅區家樂福物流倉儲火警，也籌劃建置全國首創科技救災平台「智慧消防、行動派遣119」APP，獲得多個獎項肯定。

第三大隊簡慈彥大隊長，年資18年，在美福倉儲火警事件中擔任救火指揮官，救災行動長達162小時，協同蘆竹消防分隊及其他分隊，運用大型機具支援救災工作，考驗體力、精神與溝通能力。他也規畫建置桃園市防災教育館及推動戰術體能訓練，並在首屆消防競技大賽榮獲全國第一。