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阿里山林鐵連2天意外 2人搭台車掉落受傷

中央社／ 嘉義縣13日電

阿里山林業鐵路連2天發生意外，因工作台車發現軌道有其他台車或車輛靠近緊急煞車，造成2人掉落受傷，送醫治療無生命危險；阿里山林鐵及文資處今天說，確切事故原因調查中。

林務局阿里山林業鐵路及文化資產管理處副處長周恆凱接中央社記者訪問表示，昨天與今天阿里山林鐵發生2件事故，分別造成1女、1男受傷送醫，但無生命危險。

周恆凱說，昨天林鐵沿線林木修枝廠商人員駕駛台車上行，林鐵及文資處監工區同仁駕駛台車下行，下午2時38分2部台車於46K+500公尺相遇，因及時煞車未相撞，但造成廠商1名女性員工往前跌落受傷，傷者意識清楚，送聖馬爾定醫院治療、縫合傷口。

另外，今天下午1時50分監工區台車行經竹崎鄉崎頂平交道時，因一旁小路有貨車駛近平交道，台車緊急剎車1名林鐵處同仁跌落受傷，左腳骨折送嘉義基督教醫院治療。

周恆凱說，昨天意外初步判定為奮起湖車站路線管制問題，交通部鐵道局將進行專案調查；今天事故確切原因也在調查中。

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