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男騎士光天化日行搶 警方事發後2小時內逮捕

中央社／ 宜蘭縣13日電

宜蘭市陳姓婦人今天騎電動車時，放置在腳踏板上的包包遭人搶走。警方獲報後迅速在2小時內逮捕涉案的張姓男子，依搶奪罪嫌送辦。

宜蘭縣政府警察局宜蘭分局表示，57歲陳姓婦人上午9時許，騎乘電動車接送小孩上學，返家途中行經宜蘭市陽明三路時，遭騎乘機車的男子搶奪放置於腳踏板上的包包。案發現場1名溫姓男子騎乘機車路過見義勇為，協助陳姓婦人追兇，但追了約2公里後，嫌犯逃逸無蹤。

警方表示，經調閱周邊路口監視器，迅速於2小時內在宜蘭市一間超商內，發現涉案的張男正在購物，隨即將他逮捕，起出作案機車與贓款新台幣3600元，經被害的陳婦與協助追兇的溫男指證無誤，全案依搶奪罪嫌移送宜蘭地方檢察署偵辦。

據了解，家住宜蘭市的張嫌落網後供稱，平時無業，因缺錢花用，才會騎車隨機行搶。

宜蘭 警察 監視器

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