影／貴金屬價格飆漲 南投縣接連發生汽車觸媒轉換器遭竊

南投縣接連發生汽車觸媒轉換器遭竊，南投警分局查獲何姓男子涉嫌重大，將他逮捕並搜出部分失竊的觸媒轉換器。警方表示，俄烏戰爭開打，導致觸媒轉換器使用的貴金屬水漲船高，尤其是休旅車底盤高方便偷竊，引來竊賊覬覦。

南投市周姓車主最近將休旅車停在路旁，沒想到隔天開車，發現觸媒轉換器竟遭鋸斷偷走，除了車輛無法行駛，還要花2、3萬元買觸媒轉換器修補，讓車主氣憤不已。

警方表示 ，觸媒轉換器是將汽車排放的一氧化碳等廢氣轉換為無害氣體的淨化裝置，金屬中鉑、鈀或銠等貴金屬常作為觸媒，俄烏戰爭開打後，這些貴金屬價格飆漲，最近觸媒轉換器失竊案頻傳，與此有關。

南投警分局組專案小組追查，發現何姓男子涉嫌重大，循線到台中市逮捕，並起出部分贓物，警方調閱監視器，還發現他下手行竊時，還雙手合什祈求作案順利。