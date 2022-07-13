聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／貴金屬價格飆漲 南投縣接連發生汽車觸媒轉換器遭竊
南投縣接連發生汽車觸媒轉換器遭竊，南投警分局查獲何姓男子涉嫌重大，將他逮捕並搜出部分失竊的觸媒轉換器。警方表示，俄烏戰爭開打，導致觸媒轉換器使用的貴金屬水漲船高，尤其是休旅車底盤高方便偷竊，引來竊賊覬覦。
南投市周姓車主最近將休旅車停在路旁，沒想到隔天開車，發現觸媒轉換器竟遭鋸斷偷走，除了車輛無法行駛，還要花2、3萬元買觸媒轉換器修補，讓車主氣憤不已。
警方表示 ，觸媒轉換器是將汽車排放的一氧化碳等廢氣轉換為無害氣體的淨化裝置，金屬中鉑、鈀或銠等貴金屬常作為觸媒，俄烏戰爭開打後，這些貴金屬價格飆漲，最近觸媒轉換器失竊案頻傳，與此有關。
南投警分局組專案小組追查，發現何姓男子涉嫌重大，循線到台中市逮捕，並起出部分贓物，警方調閱監視器，還發現他下手行竊時，還雙手合什祈求作案順利。
何姓男子供稱，因缺錢花用，才利用夜間竊取路旁車輛觸媒轉換器，警方也發現，這些遭竊的車輛全都是休旅車，因為底盤高，竊賊鑽入車底，直接用鋼鋸鋸斷觸媒轉換器，警方偵訊後，依竊盜罪嫌將何姓男子移送南投地檢署，並提醒民眾，車輛夜間應停放在照明良好地點，降低失竊風險。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言