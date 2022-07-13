深夜腳步聲撕裂住戶關係鬧上法庭 卻仍找不到噪音來源

高雄市楠梓區一棟住宅大樓，住在10樓的蔡姓女住戶經常遭9樓的林姓男子反應，深夜傳出腳步聲等噪音，經大樓管委會、警方勸導皆未獲改善；蔡女為此向林男提告求償55萬，經法院審理，林認定反應噪音行為屬正當合法手段，並無不法，駁回求償之訴。

判決指出，蔡姓女住戶住在高雄某住宅大樓10樓，林姓男住戶則住在同棟9樓；雙方互不相似，平時鮮少來往。但林男自2016年6、7月起，聽聞夜晚發出多次沉悶來回踱步的腳步聲，透過大樓管理室向蔡女反應此事，噪音問題皆未獲改善。

蔡女主張，她與家人平時生活作息規律正常，林男反應發出噪音的時段，通常已就寢熟睡，就算未就寢，夜間活動範圍多半是坐在沙發上觀看電視或使用手機，並沒有來回踱步或開門、搬動椅子等行為。

但蔡女卻遇上林男大力敲打房門及猛按門鈴，導致家人從睡夢中驚醒，向管理室反應仍未獲改善，還被對方用對講機反應噪音問題，信箱甚至被放置恐嚇信，還曾遇到員警前來關切，令她心力交瘁、不堪其擾，向對方提告55萬賠償慰撫金。

林男反駁，大樓為新建案，住宅環境安寧、生活品質佳，自蔡女搬入後，就常聽到噪音，因家父癌症第3期，極需安寧休養，但家人安寧受干擾，影響睡眠品質，曾向柔性溝通，對方卻不願承認也未改善。林更反駁，並無在夜間使用對講機向蔡女反應噪音問題，且大樓各住戶房屋內的對講機無法互通對話，只能透過管理室反應問題。

經查，蔡女指控對方10件侵擾加害行為，依據執勤人員工作日誌、警方報案紀錄及電梯監視器影像並無法證明林男有無敲打10樓房屋房門或撞門行為，依據大廳及車庫車道監視器影像，也無法證明林知道蔡不在家，誣指對方製造噪音。