21歲女騎RS660大重機追撞 車360度翻轉慘遭「蓋棉被」

21歲蔡姓女子上月底駕駛義大利Aprilia中量級跑車RS660紅牌大重機，高速馳騁在台64線快速道路中和段，卻未注意前方轎車減速，她反應不及車頭直接撞上，驚悚的是，受慣性影響，大重機「翻轉360度」重重擊落在她身上。稍早監視器畫面曝光，只見蔡女慘遭169公斤重的RS660愛車「蓋棉被」，相當狼狽。

新北市中和警方上月22日下午3點多獲報，台64線23.4K往板橋方向發生車禍趕抵，經查一輛紅牌大重機因高速變換車道後直行，反應不及追撞前方黑色轎車車尾，騎士大腿、下腹部、背部等多處擦挫傷，協助送醫救治後無礙。

經查，騎士無酒駕，她當時供稱前面轎車突然煞車害她反應不及，只是今天監視器畫面在網路上曝光，畫面可見蔡女騎車未注意前方路況，「根本沒煞車」就直直撞上；詳細肇事責任尚待釐清。