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南投縣八通關山難1人腿傷獲救 空勤高山任務順利救回

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導

玉山國家公園八通關越嶺古道上午發生男性登山客左膝摔傷，無法行走後，南投縣消防局接獲通報後，立刻申請空勤直升機支援，由於天氣良好，順利將人吊掛下山，並立刻送往竹山秀傳醫院救治後，目前已無大礙。

南投消防局表示，來自北部的唐姓山友一行3人，昨（12）日從南投縣信義鄉東埔登山口進入玉山園區，夜宿樂樂山屋後，今日打算挺進並夜宿荖濃溪營地，再於明日下山，但唐姓男子與2名友人在攀登到八通關草原途中，疑似山區天雨路滑，不慎摔倒導致左膝受傷無法行走，南投消防局上午9時接獲通報後，請求空勤直升機出動支援。

空勤二大隊指出，接獲任務後派遣 UH-60M 黑鷹直升機 NA-709 號機執行任務，11時到達目標區並確認待救者後，由消防署特搜員協助傷患上飛機，11時33分於竹山消防訓練中心落地，將傷患交由消防局救護車後送就醫，任務圓滿完成。

玉山國家公園表示，八通關越嶺古道從1.7至5.5公里處，今年3月間便曾有多次坍方，雖然已派員搶通，但近期又受到連續陣雨影響，原已不穩定的地質，近來陸續傳出土石滑落情形，因此再度提醒山友務必注意安全，若遇坍方落石路段，切勿強行通過，且出發上山前，一定要先做好風險評估，小心通過確保登山安全。

八通關越嶺古道原已不穩定的地質，近來陸續傳出土石滑落情形。圖／玉山國家公園提供
八通關越嶺古道原已不穩定的地質，近來陸續傳出土石滑落情形。圖／玉山國家公園提供
玉山國家公園八通關越嶺古道上午發生男性登山客左膝摔傷，在空勤直升機支援下，順利將人吊掛下山。圖／空勤二大隊提供
玉山國家公園八通關越嶺古道上午發生男性登山客左膝摔傷，在空勤直升機支援下，順利將人吊掛下山。圖／空勤二大隊提供
玉山國家公園八通關越嶺古道上午發生男性登山客左膝摔傷，在空勤直升機支援下，順利將人吊掛下山。圖／空勤二大隊提供
玉山國家公園八通關越嶺古道上午發生男性登山客左膝摔傷，在空勤直升機支援下，順利將人吊掛下山。圖／空勤二大隊提供

玉山國家公園 南投

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