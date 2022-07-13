新北專勤隊破獲北部最大非法仲介集團 31間企業社涉案

新北市魏姓男子涉嫌成立非法仲介公司，利用34名親友個人資料，跟31家人頭企業社合作，虛偽辦理勞保衝高投保人數，以申請不實外籍移工配額，引入外籍移工後，放任在外非法工作。移民署新北市專勤隊獲悉，報請檢察官指揮，跟勞工局、蘆洲警分局一同查獲魏男等9人、非法雇主33人、移工77人，依非法仲介營利、詐欺等罪嫌送辦。

新北市專勤隊日前接獲數名越南籍移工檢舉，轉換雇主期間，遭魏男（37歲）成立的人力資源有限公司（於三重區、今年6月解散）人員收取高額代辦費，卻遲未交付居留證，對方還暗示可「自由在外工作」，經爭取得到居留證後，反被威脅要通報為失聯移工、逼迫簽下切結書。

此外，新北市政府勞工局在例行訪視移工時，發現該仲介公司的移工總在訪視前就轉換新雇主，且部分移工長期處於等待轉換雇主的狀態。勞工局與專勤隊在業務聯繫時發現有異，懷疑該仲介公司涉及不法，共同立案調查。

據了解，魏男聘請在台擔任合法監護工的越南籍張姓女子（45歲）擔任「牛頭」，招募同鄉來台灣非法工作，許多移工都是知情且自願的。

收費方式有兩種，協助轉介至不具聘僱外籍移工資格之雇主處工作，代辦費2萬元，每月服務費1500元至1800元；若為放任在外自由非法工作的「流浪工人」，代辦費17萬元，服務費每月7000元。

專案小組調查發現，魏男過去就不法利用他人個資投勞保，遭判有罪仍不悔改，2019年7月在三重成立不法仲介公司，每年粗估獲利約1700萬元。

經一年蒐證，今年1月成功查獲魏男等9人、非法雇主33人、移工77人及企業社31家，查扣存摺、旗下移工名單、勞工保險加保申請單等證物，詢後依違反詐欺、背信、偽造文書及非法仲介營利等罪嫌送辦。

新北市專勤隊呼籲，移工來台工作或轉換雇主，應循正當管道申請，勿輕信來路不明資訊，不僅恐失去合法居留身分及工作所得，還可能成為非法外來人口並遭遣返出國。