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淡水6旬婦掉河道 警消下艇救起命危

聯合報／ 記者林昭彰曾伯愷／新北即時報導

新北市淡水區李姓婦人，今天上午突然掉落淡水河道中。警消獲報派員迅速趕抵，經下船艇將李婦救起，經檢視李婦已無生命徵象，緊急送醫急救，目前仍未脫離險境。

據了解，李姓婦人（62歲）今天上午10時25分左右，被路過民眾發現，掉落舊區公所後方的淡水河道內載浮載沉。新北市消防局獲報，派員迅速趕抵，下船艇於河道搜救，13分鐘後順利將李婦拉救上岸。

經救護人員評估八大生命徵象，李婦沒有意識、沒有呼吸心跳，緊急施以AED電擊、CPR按壓給氧、頸圈、長背板固定隨即送醫急救，目前李婦仍未脫離險境，警方已聯繫上李婦家屬到醫院協處，至於是輕聲還是意外落水，有待警方調查釐清。

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新北市淡水區李姓婦人掉落淡水河道內，警消下船艇拉救上岸，目前急救後未脫離險境。記者曾伯愷／翻攝
新北市淡水區李姓婦人掉落淡水河道內，警消下船艇拉救上岸，目前急救後未脫離險境。記者曾伯愷／翻攝

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