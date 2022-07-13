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囂張討債押上陽明山 刀架脖逼簽本票警獲報救援

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

年輕人囂張討債！21歲陳男向魏男所討圍事延伸罰金，5人涉嫌強押魏男到陽明山大屯鞍部停車場，持摺疊刀架脖、對空鳴槍，逼迫魏男簽36萬元本票，最後拘禁汽車旅館，幸好魏母遭討債隨即報警求救，警方旋即救出魏男，全案陳、李2人依恐嚇等罪嫌起訴。

起訴指出，陳男日前曾替21歲魏男糾眾圍事，卻被判決開罰，為了索討罰金，今年4月19日10時許，假裝約吃飯，實際上夥同李男，及小陳、王、蕭等人，5人帶著魏男到陽明山大屯鞍部停車場，李男涉拿折疊刀架在魏男脖子上，小陳涉嫌拿槍對空鳴槍，恐嚇逼迫魏男簽下36萬元本票。

陳、小陳當時想取得現金，向魏男父親討債不成，轉而打電話要求魏母支付債務，魏母第一時間稱，下班後儘速處理。陳、李拘禁魏男在承德路七段一處汽車旅館，其餘人離去。

大同警方接獲魏母報案求救，不敢大意，旋即派人追查出魏男行蹤，派員前往汽車旅館救人，並逮捕在場的犯嫌陳男、李男。陳男坦承，向魏男討債，眾人在陽明山上時，同夥當中有人持刀，也有人開槍要求魏男簽本票，最後把人帶往汽車旅館。

檢方認定，陳、李等2人涉犯剝奪人行動自由、恐嚇罪嫌，依法起訴。小陳、王、蕭等3人另案偵辦中。

大同警方前往汽車旅館救出魏男，並逮捕2犯嫌。記者蕭雅娟／翻攝
大同警方前往汽車旅館救出魏男，並逮捕2犯嫌。記者蕭雅娟／翻攝
陳男、李男遭警方逮捕送辦。記者蕭雅娟／翻攝
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犯嫌拿出身上才有的折疊刀。記者蕭雅娟／翻攝
犯嫌拿出身上才有的折疊刀。記者蕭雅娟／翻攝

汽車旅館 恐嚇 陽明山

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