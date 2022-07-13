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鹿港排水溝沖刷威脅 出現半人高的「天坑」

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導

彰化縣鹿港鎮主要幹道南勢一號橋上的水防道路，昨天有老翁發現出現一個大坑洞，趕緊通報公所，鹿港鎮長許志宏今天到場察看路基掏空的情況，他踏入坑洞內，初步量測凹陷有近半個人的高度，依路權屬水利單位，將溝通後盡速回填土方。

鹿港麻剪溝與南勢巷交接、南勢一號橋上的水防道路人車行經頻繁，公所獲報出現「天坑」，因有行車安全上的顧慮，今天包括南勢社區理事長陳黃素娥、總幹事謝清信都到場查看，許志宏說，坑洞深又大，工程單位應盡速將該處擴大挖除後，回填地基土方，再鋪上柏油，且必須確保施工品質，回復該處順暢通行。

居民指出，最近沒有下雨，附近也沒有工程進行，但不知道為什麼，昨天經過後發現出現大坑洞，已緊急放三角錐、設置警示燈，以防晚間有人經過掉進去。

許志宏表示，該處為許多農民農務及鄉親朋友上班的必經道路，又加以附近工廠林立，經常有貨櫃車、聯結車出入，為南勢社區對外相當重要的聯外道路。因麻剪溝的排水長期沖刷，導致路基遭受掏空，對於行經該處的安全性有相當的威脅，第一時間前往視察後，會請團隊在最短時間內，務必妥善修復完成。

彰化縣鹿港鎮主要幹道南勢一號橋上的水防道路，近日出現一個大坑洞。圖／鹿港公所提供
彰化縣鹿港鎮主要幹道南勢一號橋上的水防道路，近日出現一個大坑洞。圖／鹿港公所提供
彰化縣鹿港鎮主要幹道南勢一號橋上的水防道路，近日出現一個大坑洞。圖／鹿港公所提供
彰化縣鹿港鎮主要幹道南勢一號橋上的水防道路，近日出現一個大坑洞。圖／鹿港公所提供
鹿港麻剪溝與南勢巷交接、南勢一號橋上的水防道路人車行經頻繁，公所獲報出現「天坑」，鹿港鎮長許志宏踏入初估有半個人高。圖／鹿港公所提供
鹿港麻剪溝與南勢巷交接、南勢一號橋上的水防道路人車行經頻繁，公所獲報出現「天坑」，鹿港鎮長許志宏踏入初估有半個人高。圖／鹿港公所提供

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