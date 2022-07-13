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洲美快速道路匝道工程 吊車翻覆2工人受傷送醫

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

台北市北投區洲美快速道路福國路匝道工程，今早發生工安意外，吊車疑因支撐腳不穩，緩慢傾倒翻覆，導致2名工人身受輕傷，意識清醒送醫救治。

位在北投的洲美快速道路福國路匝道工程，近日施工，現場的監視只能即時監看，上午9時許，吊車疑似因支撐腳陷在泥地不穩固，整輛吊車竟緩慢傾倒，導致現場2人受傷。32歲林男眼角擦傷，泰國籍53歲工人臉部及左腳擦傷，均意識清醒送醫救治，無生命危險。

工人收傷送醫。記者蕭雅娟／翻攝
工人收傷送醫。記者蕭雅娟／翻攝
工人收傷送醫。記者蕭雅娟／翻攝
工人收傷送醫。記者蕭雅娟／翻攝

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