新竹縣庫挹注1.45億、高鐵消防分隊大樓動土 拚明年完工

新竹縣政府消防局第一大隊高鐵分隊新建工程，今天上午舉行動土典禮，規畫興建地上3層、地下1層R.C構造建築物，採綠建築設計，總經費1億4580萬元，預計明年底完工；現場同步舉行救災車捐贈儀式，未來將投入執行轄內水域救災，提高災害現場救援效能。

竹縣消防局表示，高鐵消防分隊位於竹北市隘口二路及高鐵五路交叉口，土地面積500坪，規畫興建地上3層、地下1層R.C構造建築物辦公廳舍，總樓地板面積約726坪，預計2023年底完工，未來將提升高鐵地區救災救護能量。

新建工程設計監造單位李斯緯建築師事務所表示，高鐵消防分隊整體外觀建築設計採流線、速度感，呼應高鐵快速疾馳以及救災速度迅速意向；1樓設有備勤室、無障礙空間等，並設計挑高6米以上，可順利停放高樓救災用雲梯車；2樓規畫為隊職員休息空間；3樓共融入綠帶設計、打造屋頂綠化，更獲綠建築標章。

新竹縣長楊文科表示，高鐵消防分隊新建大樓基地鄰近新竹高鐵站，高速公路以東高鐵車站區域近年高樓林立、車流量大，卻無消防分隊進駐，為因應救災救護需求，由縣庫挹注1億4580萬元興建，完工後將以救護為主力，未來3年再朝救護、救災並重為目標。

新竹縣長楊文科及地方民意代表等貴賓與會，順利完成祈福儀式及動土典禮，見證新建「高鐵消防分隊」的里程碑。

此外，長期熱心公益的竹北市民陳琨琪及黃蓮薰賢伉儷，也在活動中捐贈消防局高鐵分隊價值約150萬元消防救災車一輛，讓消防員於執行各項救災、為民服務工作更有保障。