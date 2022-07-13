快訊

台積電又被吐槽！美員工列3負面觀感：把我們當中學生管

美軍曾有「會飛的航空母艦」 兩艘都不敵大自然威力

新北民安演習14日登場 逾千人參與歷年規模最大

中央社／ 新北13日電

新北市府今天指出，明天將辦理「全民防衛動員暨災害防救（民安8號）演習」，將動員逾1800人及各式車輛200輛、無人機20架及直升機4架次參與，演習規模盛大，為歷年之最。

新北市政府今天召開民安8號演習前記者會，新北市副市長謝政達表示，因應國際情勢及天災應變，演練項目新增「戰時災害搶救」，規模盛大，為歷年之最。

新北市消防局副局長陳崇岳說，明天下午在塭仔圳重劃區及泰山捷運公園辦理實兵演練，選擇在塭仔圳舉辦，主要是因現場才拆遷逾千家廠商，有如戰爭現場，這次動員1800人，也是全國最大的演習規模。

陳崇岳表示，明天上午會先在慈濟板橋靜思堂辦理兵棋推演，運用多項智能科技、救災設備規劃兵推腳本；明天下午規劃緊急命令發布期間天災救援、戰時災害搶救、民物力動員與災民收容等3階段24項演練科目，以驗證兵推的各項救災議題。

消防局指出，為因應5G（第五代行動通訊技術）時代來臨，演習結合新北市各項防救災智能科技，加入中華電信與雷虎科技合作「空中無線基地台系統」及國震中心「現地型地震預警系統（EEWS）」與「5D（第五維度）智慧城市防救災平台」等，展現運用智能科技提升救災的效益。

延伸閱讀

塭仔圳重劃第一條 新北三和路變身林蔭大道

7/25萬安演習北捷正常營運 演習期間出站恐挨罰

新北民安演習明登場 因應國際情勢新增戰災搶救

影／國民黨痛批林佳龍 「只會複製貼上的候選人」

相關新聞

國3古坑段4車連撞致1死 疑肇事駕駛喝水未注意車況釀禍

國道3號南向266.4公里今早8點56分4車追撞交通事故，經第八公路警察大隊初步了解，起因行駛內線車道紅色自小客車駕駛，...

新竹縣庫挹注1.45億、高鐵消防分隊大樓動土 拚明年完工

新竹縣政府消防局第一大隊高鐵分隊新建工程，今天上午舉行動土典禮，規畫興建地上3層、地下1層R.C構造建築物，採綠建築設計...

平交道遮斷器放下車突故障卡鐵道 按下緊急鈕幸未釀災

新北市瑞芳逢甲路平交道，今天上午7點多遮斷器升起時又突然放下，一輛休旅車經過時剛好故障煞不住，滑到東正線鐵道上，幸好保全...

盆栽被毀怒告鄰居毀損 女星江泳錡：別認為女生好欺負

臉書有13萬粉絲追蹤的女星江泳錡，在新北市三重區經營副業的直播工作室，昨天深夜遭人搗毀門前盆栽。她調閱監視器發現疑為樓上...

客服搞情緒勒索？桃園女信了詐團話術 匯28萬險救不回

桃園市一名女子昨天接到詐團來電，謊稱她遭網購公司誤設尊榮會員，每月將扣款1萬多元，嚇得她趕緊去銀行陸續匯出28萬元，過程...

消防員休假運動、20年球友突倒下 他緊急救護處置

桃園市消防局內壢分隊小隊長謝伯彥日前休假在中壢文化公園運動，卻聽見籃球場有躁動，前往探查卻發現是認識20年的李姓球友，他...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。