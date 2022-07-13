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平交道遮斷器放下車突故障卡鐵道 按下緊急鈕幸未釀災
新北市瑞芳逢甲路平交道，今天上午7點多遮斷器升起時又突然放下，一輛休旅車經過時剛好故障煞不住，滑到東正線鐵道上，幸好保全和員警第一時間緊急按下平交道緊急按鈕，提醒列車注意，才沒有釀禍。
今天上午7點瑞芳逢甲路平交道遮斷器放下時，突有一輛休旅車疑似車子故障，卡在東正線鐵道上，附近民眾看到膽戰心驚，擔心火車撞上後果不堪設想，幸好保全和警方及台鐵人員緊急處理，妥善排除，影響東正線一車次。
鐵路局瑞芳派出所警員陳毓澍說，到達現場後發現有一輛車輛卡在平交道，車子拋錨，立刻按下平交道緊急按鈕，並打1933電話緊急處理，並請拖吊車業者派員來平交道協助排除。當時車上除駕駛外，車內另有一名同車乘客，當時很驚慌，很感激警方協助，保全、警方及台鐵人員緊急到場處理後排除狀況。
保全人口員表示，經過逢甲路平交道的火車十分密集，今天上午的情況，是因為遮斷器升起來後，又有列車來，因此遮斷器升起後又放下，但車子已開到遮斷器前，突然車子發生故障煞不住，往下滑到東正線的鐵道上，幸好後來經平交道的不是東正線的列車，而是對向列車，才沒有撞上去。
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