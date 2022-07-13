盆栽被毀怒告鄰居毀損 女星江泳錡：別認為女生好欺負

臉書有13萬粉絲追蹤的女星江泳錡，在新北市三重區經營副業的直播工作室，昨天深夜遭人搗毀門前盆栽。她調閱監視器發現疑為樓上鄰居，可能因為澆花滴水問題報復，今天怒向警方提告，並在臉書留言：別認為我們是女生就好欺負。

江泳錡參與多部連續劇演出，包括「金家好媳婦」、「世間情」、「甘味人生」、「羅雀高飛」等等，同時經營副業直播銷售服飾等商品，還自創個人品牌開賣保養食品。

她今天凌晨1時許向警方報案，聲稱工作室門前植物盆栽遭搗毀弄破花盆，調閱監視器發現是昨天深夜11時44分，疑遭樓上鄰居破壞，可能是之前曾反映澆花滴水問題引起。警方依法受理，將通知涉嫌人到案說明，依法辦理。