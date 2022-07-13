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盆栽被毀怒告鄰居毀損 女星江泳錡：別認為女生好欺負
臉書有13萬粉絲追蹤的女星江泳錡，在新北市三重區經營副業的直播工作室，昨天深夜遭人搗毀門前盆栽。她調閱監視器發現疑為樓上鄰居，可能因為澆花滴水問題報復，今天怒向警方提告，並在臉書留言：別認為我們是女生就好欺負。
江泳錡參與多部連續劇演出，包括「金家好媳婦」、「世間情」、「甘味人生」、「羅雀高飛」等等，同時經營副業直播銷售服飾等商品，還自創個人品牌開賣保養食品。
她今天凌晨1時許向警方報案，聲稱工作室門前植物盆栽遭搗毀弄破花盆，調閱監視器發現是昨天深夜11時44分，疑遭樓上鄰居破壞，可能是之前曾反映澆花滴水問題引起。警方依法受理，將通知涉嫌人到案說明，依法辦理。
江泳錡後來在臉書貼文，呼籲鄰居：「別酒喝完來我們店裡鬧，趁打烊踢飛我們家花盆，莫非您想當三重Jackie chan？」還說：「別認為我們是女生就好欺負」。
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