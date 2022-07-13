客服搞情緒勒索？桃園女信了詐團話術 匯28萬險救不回

桃園市一名女子昨天接到詐團來電，謊稱她遭網購公司誤設尊榮會員，每月將扣款1萬多元，嚇得她趕緊去銀行陸續匯出28萬元，過程中對方還威脅不許掛電話「否則就不幫忙」，而她也信以為真，所幸有熱心民眾報警，女子透過銀行「圈存」機制才保住血汗錢。

桃園警分局同安派出所昨天19時接獲報案，表示有民眾不停講電話、反覆操作ATM，疑似遭詐騙，警員楊榮輝及蕭真宜立即趕往現場。

員警到場時，那名張姓女子已通話長達2小時仍未掛斷，經雙方一番比手畫腳，員警才得知她接到之前網購化妝品公司客服電話，對方表示她遭誤設成尊榮會員，每月扣會員費1萬餘元，隨後另名「郵局人員」再打來，假意教學、實際上是確保她乖乖匯款。

警方調查，張小姐遵循指示到ATM操作，期間對方要求不得掛斷電話，否則將不再提供服務，她雖覺得客服態度粗魯很奇怪，但仍依照指示操作，陸續匯出近28萬餘元款項。

員警研判是詐騙集團慣用手法，出言勸阻，但由於張女太過擔心被扣款，好一番工夫才讓她停止操作，回派出所做筆錄。

警方同時聯繫銀行，所幸銀行現都發展「圈存」機制，款項不會立即匯往目標帳戶，即時保住張太太的血汗錢。