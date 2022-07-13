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消防員休假運動、20年球友突倒下 他緊急救護處置
桃園市消防局內壢分隊小隊長謝伯彥日前休假在中壢文化公園運動，卻聽見籃球場有躁動，前往探查卻發現是認識20年的李姓球友，他緊急做處置，成功將李男從鬼門關前拉回。
50多歲的李姓男子日前在中壢文化公園籃球場運動完後突然倒下，謝伯彥上前關心，發現是自己打球認識20年的球友，謝確認李心肺功能停止後，立即協助實施CPR並通報消防，救護人員抵達後使用AED電擊，於10分鐘內恢復心跳，患者於本月11日經醫生評估後康復可出院返家休息，感謝內壢分隊救了一命。
李男本月6日晚間運動完在籃球場邊休息時，突然身體不適倒下，現場民眾呼喚，引起休假中的謝伯彥上前關切，發現患者是自己打球認識20年的球友，並確認心肺功能停止後，立即協助實施CPR並報案。
消防人員晚間8時40分獲報，救護車晚上8時44分抵達，救護人員接手後持續實施CPR及貼上AED貼片，判斷患者心率為心室纖維顫動，立即使用AED電擊1次，終於在晚上8時49分時患者恢復呼吸心跳後，救護人員立即將患者送往衛生福利部桃園醫院進行復甦後照護；所幸患者於11日經醫生評估後康復可出院返家休息，今日特地前來內壢分隊感謝消防人員救了一命。
消防局指出，本次任務歸功於現場有消防員正確評估為目擊OHCA患者，立即求救並實施高品質CPR，與救護人員交接後，快速地實施電擊，讓患者恢復呼吸心跳，送醫後由醫院接手後續急救，積極的復甦後照護，並密切關注患者的復原情形，充分表現出生命之鏈6環的完美串聯。
消防局說，包括打119、心肺復甦術、去顫電擊、盡早高級心臟救命術、盡速送醫、復甦後照護、復原，6個環節環環相扣，也提醒社會大眾市政府積極推廣全民CPR，民眾於日常生活中遇到患者倒下需要即時救治，可立即上前給予適當急救。
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