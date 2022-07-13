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苗栗失聯老婦疑失足落水 排水溝尋獲遺體

中央社／ 苗栗縣13日電

苗栗市8旬賀姓老婦今天凌晨出門散步多時遲未返家，家屬報案協尋，經調閱可能路徑監視器畫面，發現老婦行經一處排水溝疑似失足落水，前往搜尋時，老婦已倒臥水中身亡。

苗栗縣警察局苗栗分局今天發布新聞稿指出，賀姓老婦於凌晨1時許，手拄拐杖獨自徒步外出散步，遲至清晨5時仍未返家，丈夫擔心妻子安危報警協尋，南苗派出所員警立即通報線上警力協助，並調閱路口監視器釐清老婦行走方向。

警方指出，經調閱老婦可能行經路口監視器畫面，發現老婦於1時20分許行經苗栗市中正路一處巷口排水溝時，疑因天色昏暗失足落水，員警趕赴現場時，老婦倒臥水中已無生命跡象，將報請檢察官相驗確認死因。

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