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澎湖漁船返程途中失火 漁港內濃煙密布、烈焰竄升

聯合報／ 記者林保光／即時報導

澎湖籍漁船「金寶發168號」今天返回澎湖湖西鄉白坑村漁港途中突然起火，鄭姓船長試圖滅火，但手臂遭燒傷，仍冒險將漁船開回港內，漁船濃煙烈焰竄升，由兒子駕駛動力小艇，將漁船拖回碼頭靠岸，消防隊立即搶火勢，約1個多小時後滅火，初步疑漁船電線短路起火，確實起火原因調查中。

「金寶發168號」是CT2型漁船，昨晚自湖西鄉白坑村漁港出海作業，直到今天清晨返港途中起火，54歲的鄭姓船長發現漁船起火，趕緊拿滅火器滅火，但火勢過猛，不慎遭燒傷手臂，仍冒險將船隻駕駛返回漁港。

今天上午7時11分，澎湖縣政府消防局接獲白坑安檢所報案，指漁港內有1艘漁船起火，消防局立即派遣第二大隊、湖西分隊、馬公分隊、澎南分隊、白沙分隊等單位7車14人趕往搶救，發現「金寶發168號」幾乎全船冒火，

鄭姓船長聯繫兒子救援，兒子在漁船回港後，馬上駕駛動力小船，將燃燒中的「金寶發168號」拖帶靠泊碼頭。消防隊布水線出水搶救，直到上午7時55分控制火勢，但因船艙仍悶燒，消防隊在岸邊持續出水降溫，要將鄭姓船長送醫，但鄭拒絕送醫，找來挖土機開挖船艙餘燼，火勢才於上午 8時55分完全熄滅。

據初步了解，漁船行駛中，疑因電線短路冒出火舌，才引燃全船，但確實原因由消防局調查。

澎湖籍漁船「金寶發168號」今天返港途中失火，經拖帶到碼頭，由消防隊滅火。圖／澎湖消防局提供
澎湖籍漁船「金寶發168號」今天返港途中失火，經拖帶到碼頭，由消防隊滅火。圖／澎湖消防局提供
澎湖籍漁船「金寶發168號」今天返回澎湖湖西鄉白坑村漁港，濃煙烈焰竄升，兒子駕駛動力小艇，拖帶漁船。圖／澎湖消防局提供
澎湖籍漁船「金寶發168號」今天返回澎湖湖西鄉白坑村漁港，濃煙烈焰竄升，兒子駕駛動力小艇，拖帶漁船。圖／澎湖消防局提供
澎湖籍漁船「金寶發168號」今天返港途中失火，經拖帶到碼頭，由消防隊滅火。圖／澎湖消防局提供
澎湖籍漁船「金寶發168號」今天返港途中失火，經拖帶到碼頭，由消防隊滅火。圖／澎湖消防局提供

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