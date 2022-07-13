影／疑下匝道切換車道不慎 Mini「尬上」休旅車

新北市陳姓女子，今天上午駕駛一輛Mini汽車，行駛於國道1號南向39.7公里處，陳女疑因變換車道不慎，失控衝騎前方廖女所駕駛汽車，所幸事故現場未有人受傷，肇事雙方沒有酒駕，事故原因有待警方調查釐清。

據了解，陳姓女子（38歲）今天上午7時45分，駕駛一輛Mini汽車，行駛於國道1號南向39.7公里林口路段，陳女數次沒打方向燈，變換至外側路肩不成，過程中不慎失控衝撞上前方廖姓女子（25歲）所駕駛的汽車，導致整輛Mini車身往左傾斜，直接騎上廖女座車。