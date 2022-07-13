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影／疑下匝道切換車道不慎 Mini「尬上」休旅車

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市陳姓女子，今天上午駕駛一輛Mini汽車，行駛於國道1號南向39.7公里處，陳女疑因變換車道不慎，失控衝騎前方廖女所駕駛汽車，所幸事故現場未有人受傷，肇事雙方沒有酒駕，事故原因有待警方調查釐清。

據了解，陳姓女子（38歲）今天上午7時45分，駕駛一輛Mini汽車，行駛於國道1號南向39.7公里林口路段，陳女數次沒打方向燈，變換至外側路肩不成，過程中不慎失控衝撞上前方廖姓女子（25歲）所駕駛的汽車，導致整輛Mini車身往左傾斜，直接騎上廖女座車。

撞擊瞬間，都被後方車輛行車紀錄器拍下，並上傳臉書《報廢公社》所幸事發當下，正值上班時間車速緩慢，現場未波及其他路過人車，沒有人受傷，肇事雙方沒有酒駕，確切肇事原因及責任歸屬，有待國道警方調查後才能釐清。

廖女座車車身左側遭撞毀損。記者曾伯愷／翻攝
廖女座車車身左側遭撞毀損。記者曾伯愷／翻攝
Mini車變換車道不甚，在國道1號南向39.7公里衝撞前車。圖／臉書《報廢公社》
Mini車變換車道不甚，在國道1號南向39.7公里衝撞前車。圖／臉書《報廢公社》

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