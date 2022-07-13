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國3古坑段4車連撞致1死 疑肇事駕駛喝水未注意車況釀禍
國道3號南向266.4公里今早8點56分4車追撞交通事故，經第八公路警察大隊初步了解，起因行駛內線車道紅色自小客車駕駛，因喝水未注意車前狀態，撞擊前方同車道的黑色自小客車，致前車翻覆駕駛OHCA送醫不治。
據了解，紅色自小客車駕駛喝水撞前方黑色自小客車後，因撞擊力道過大，又往前波及中線車道自小貨車，而被撞的自小客車再往前推撞白色自小客車，共造成4輛車肇事。車輛翻覆的70多歲男性駕駛當場OHCA，經雲林縣消防隊送斗六台大雲林分院搶救仍不治，今早醫院宣吿死亡。
第八公路警察大隊獲報後，派遣巡邏車到場處理，於9時55分排除，全線已恢復通行，第八公路警察大隊表示，用路人開車務必要注意前方動態並保持安全距離，以維護自身及他人的行車安全。
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