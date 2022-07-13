女騎士飆國道逆向不甩警車攔截 涉公共危險法辦

韋姓女騎士昨天騎機車狂飆中山高彰化路段，甚至在台中路段逆向，不顧警車攔截及其他用路人安全，國道警方今天指出，已通知騎士到案說明，涉犯公共危險罪報請檢方偵辦。

國道公路警察局第三公路警察大隊員林分隊巡邏車昨天下午於國道1號北向218公里處彰化路段，發現一輛機車行駛高速公路便立即攔阻，但騎士堅決不停且屢次鑽車縫逃竄，國道警察顧及騎士及其他車輛安全，續派巡邏車支援，中途甚至封閉全線車道，但騎士仍利用車陣縫隙逃離。

騎士最後從南向台中大雅交流道槽化線處迴轉至出口匝道，順向下交流道往大雅方向離開高速公路。國道警察表示，依採證影像資料通知涉案騎士到案說明，除逕行舉發相關違規行為，另依涉犯刑法公共危險罪嫌偵辦，也呼籲用路人注意高速公路匝道入口指示、標誌，勿誤闖高速公路。

員林分隊今天透露，以車追人確認騎士是雲林縣麥寮鄉韋姓女子，由於家人拒絕提供韋女手機號碼，轉知家人通知韋女到員林分隊說明，若拒不到案，將報請檢察官核發拘票；由於韋女主要在台中路段逆向行駛，涉公共危險罪部分後續函送台中地檢署偵辦。

韋女在彰化路段被發現騎機車北上往台中，沿路狂飆、鑽車縫行為，讓不少目擊用路人捏一把冷汗，而韋女在台中路段被目擊逆向行駛南下車道，不少網友好奇韋女如何從北上變換到南下車道，國道警方指出，韋女途中駛下台中王田交流道，又從出口匝道駛上國道，在台中路段逆向。

國道警表示，違規行為涉道路交通管理處罰條例第33條第4項機車行駛高速公路，可處駕駛人新台幣3000元至6000元罰鍰；第43條第1項第1款在道路上蛇行或以其他危險方式駕車，處6000元至2萬4000元罰鍰，並當場禁止駕駛、吊扣牌照6個月；第60條第1項「拒絕停車接受稽查而逃逸」處1萬元至3萬元罰鍰，並吊扣駕駛執照6個月。