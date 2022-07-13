影／走失的3歲男童活潑逗樂員警 警方臉書貼文尋找家長
一名3歲男童在台中市沙鹿區走失，警方帶男童回派出所並上臉書貼文尋找家長，男童在派出所時童言童語逗樂員警，男警當保母餵男童吃飯，讓派出所多了溫韾畫面。
一名3歲男童本月10日在沙鹿區星河路獨自行走在車來車往路上，附近民眾發現擔心男童安危，報警協助，清水警分局光華所員警林嘉榮、陳玫翎2人獲報趕抵現場，男童無法清楚描述自己身分，員警在附近住家詢問無人認識該男童，先將男童帶返派出所休息。
員警請鹿峰里長協助詢問里民但無所獲，員警也在地方臉書貼文協請網友尋找男童家長，員警擔心男童餓，自掏腰買便當及飲料，並擔任保母餵男童吃飯，男童活發可愛童言童語萌樣，逗得在場員警笑開懷。
員警回到現場附近鄰近住家挨家挨戶尋問時，男童母親在臉書上發現警方貼文訊息，看到就是自己兒子，立刻和警方聯繫，男童阿公也到派出所接回男童，員警細心照料，男童還一度不想跟阿公回家，家人感謝警方對男童照顧。
男童母親表示，當時誤以為是阿公帶男童出門，看到警方的訊息時，才發覺男童已走失，非常感謝熱心員警適時協助，光華所長陳俊佑表示，員警辛苦堅守崗位，耐心協助男童返家，對員警的細心積極表現表示肯定與嘉許，並呼籲民眾家中若有年幼小孩，一定不能讓小孩離開視線，與孩童外出時仍要注意身邊幼童動向以免走失。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言