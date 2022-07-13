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影／走失的3歲男童活潑逗樂員警 警方臉書貼文尋找家長

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

一名3歲男童在台中市沙鹿區走失，警方帶男童回派出所並上臉書貼文尋找家長，男童在派出所時童言童語逗樂員警，男警當保母餵男童吃飯，讓派出所多了溫韾畫面。

一名3歲男童本月10日在沙鹿區星河路獨自行走在車來車往路上，附近民眾發現擔心男童安危，報警協助，清水警分局光華所員警林嘉榮、陳玫翎2人獲報趕抵現場，男童無法清楚描述自己身分，員警在附近住家詢問無人認識該男童，先將男童帶返派出所休息。

員警請鹿峰里長協助詢問里民但無所獲，員警也在地方臉書貼文協請網友尋找男童家長，員警擔心男童餓，自掏腰買便當及飲料，並擔任保母餵男童吃飯，男童活發可愛童言童語萌樣，逗得在場員警笑開懷。

員警回到現場附近鄰近住家挨家挨戶尋問時，男童母親在臉書上發現警方貼文訊息，看到就是自己兒子，立刻和警方聯繫，男童阿公也到派出所接回男童，員警細心照料，男童還一度不想跟阿公回家，家人感謝警方對男童照顧。

男童母親表示，當時誤以為是阿公帶男童出門，看到警方的訊息時，才發覺男童已走失，非常感謝熱心員警適時協助，光華所長陳俊佑表示，員警辛苦堅守崗位，耐心協助男童返家，對員警的細心積極表現表示肯定與嘉許，並呼籲民眾家中若有年幼小孩，一定不能讓小孩離開視線，與孩童外出時仍要注意身邊幼童動向以免走失。

一名男童失走，台中市清水警分局員警貼臉書，找到家長。圖／警方提供
一名男童失走，台中市清水警分局員警貼臉書，找到家長。圖／警方提供
一名男童失走，台中市清水警分局員警貼臉書，找到家長。圖／警方提供
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保母

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