影／走失的3歲男童活潑逗樂員警 警方臉書貼文尋找家長

一名3歲男童在台中市沙鹿區走失，警方帶男童回派出所並上臉書貼文尋找家長，男童在派出所時童言童語逗樂員警，男警當保母餵男童吃飯，讓派出所多了溫韾畫面。

一名3歲男童本月10日在沙鹿區星河路獨自行走在車來車往路上，附近民眾發現擔心男童安危，報警協助，清水警分局光華所員警林嘉榮、陳玫翎2人獲報趕抵現場，男童無法清楚描述自己身分，員警在附近住家詢問無人認識該男童，先將男童帶返派出所休息。

員警請鹿峰里長協助詢問里民但無所獲，員警也在地方臉書貼文協請網友尋找男童家長，員警擔心男童餓，自掏腰買便當及飲料，並擔任保母餵男童吃飯，男童活發可愛童言童語萌樣，逗得在場員警笑開懷。

員警回到現場附近鄰近住家挨家挨戶尋問時，男童母親在臉書上發現警方貼文訊息，看到就是自己兒子，立刻和警方聯繫，男童阿公也到派出所接回男童，員警細心照料，男童還一度不想跟阿公回家，家人感謝警方對男童照顧。