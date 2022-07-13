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臉書交友社團恐成詐騙溫床 樹林老翁遭騙上百萬
新北市樹林區林姓老翁，上個月（6月）初加入臉書某交友社團，透過一則交友貼文，與詐騙集團LINE加好友。不料對方開始誆以外匯投資可獲利，成功誘出老翁陸續匯出100多萬現金到指定帳戶。周一（11日）上午老翁準備第6次匯款100萬現金，行員覺得有異報警，成功勸阻老翁匯款。
據了解，林姓老翁（65歲）已退休，上個月（6月）初透過臉書加入某交友社團，他滑看社群訊息，看到一則婦女貼交友訊息，便於貼文下方留言聯繫對方，上個月（6月）24日，對方主動加他LINE好友，雙方發訊閒聊。
過程中，詐團開始誆以「投資某檔外匯，會有很好的利潤。」林姓老翁不疑有他，上個月（6月）27日隻身前往住處附近郵局，按照對方指示，匯出第一筆20多萬現金到指定帳戶，之後又陸續4次匯出共100多萬現金，到不同帳戶。
這個月11日上午9時許，林姓老翁前往同一間郵局，準備第6次匯出100萬現金，行員機警發現，林姓老翁已連續5次匯款道不同帳戶，深怕老翁被騙，趕緊通知警方到場協處。
經轄區樹林警分局三多派出所警員黃信翰、實習生邱至弘趕抵詢問，同時查閱老翁手機內聊天紀錄，發現對方所回訊息，竟是指導老翁，若遇行員詢問可回覆「家中要裝潢」當場確認就是詐騙，經警用案例苦口婆心規勸，成功勸阻老翁匯款，保住老翁100萬現金。
樹林警方呼籲，詐騙集團花招百出，目的就是要騙取民眾財物。若有碰到小額投資，便能巨額獲利，切勿貿然匯款，務必保持冷靜，停一停、想一想，或是撥打110報案電話；或165反詐騙專線查證，以免受騙。
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