台中拍賣公司涉侵占3500萬骨董 警報檢察官偵辦

台中市北區一家拍賣公司的張姓負責人，近日遭多名民眾指控，涉嫌背信、侵占價值約3500萬的多件骨董，被害人已陸續在近二日向新北等地的警方報案。第二警分局表示，目前一共有4名被害人報案，除了台中之外，還有其他縣市單一窗口受理案件，已報請檢察官指揮。

第二警分局立人所在前天接獲謝姓男子報案，他在今年初委託北區一家拍賣公司兜售的14件骨董，價值1500萬元，遭到張姓負責人的侵占，而且聯絡不上業者，懷疑業者故意搞神隱，讓他蒙受損失，因此向警方提告侵占、背信等告訴。

第二警分局表示，因為該拍賣公司的張姓負責人在近日間，除了有謝姓民眾在台中提告之外，也有在新北、新竹、苗栗等地的警局提出告訴，都以單一窗口的方式受理後，彙整到台中市，報請台中地檢署檢察官指揮。