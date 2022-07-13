台南市鹽水溪驚見男浮屍 漁民報案消防人員打撈上岸

台南漁民今天清晨近9點駕駛漁筏，行經鹽水溪安南區府安路段水域，看到一具浮屍往出海口漂移，連忙報消防隊打撈，消防人員在四草大橋附近水面，找到男浮屍，初步沒有發現明顯外傷，警方追查身分及死因中。

「有浮屍，請派人來打撈」漁民今天清晨8點51分，駕駛漁筏，行經鹽水溪安南區府安路段水域，看到浮屍往出海口漂移，連忙報消防隊打撈。

土城等消防分隊人員到場後，未看到浮屍，請求和緯分隊協助，上午9點36分在四草大橋下四號水門附近，找到遺體，並打撈上岸