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台南市鹽水溪驚見男浮屍 漁民報案消防人員打撈上岸

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南漁民今天清晨近9點駕駛漁筏，行經鹽水溪安南區府安路段水域，看到一具浮屍往出海口漂移，連忙報消防隊打撈，消防人員在四草大橋附近水面，找到男浮屍，初步沒有發現明顯外傷，警方追查身分及死因中。

「有浮屍，請派人來打撈」漁民今天清晨8點51分，駕駛漁筏，行經鹽水溪安南區府安路段水域，看到浮屍往出海口漂移，連忙報消防隊打撈。

土城等消防分隊人員到場後，未看到浮屍，請求和緯分隊協助，上午9點36分在四草大橋下四號水門附近，找到遺體，並打撈上岸

轄區台南市警三分局說，因屍體腫脹，無法判別年齡，沒有明顯外傷，將查明死者身分後，報請檢方相驗釐清死亡原因。

台南市安南區鹽水溪水域發現男浮屍，消防人員打撈上岸。記者黃宣翰／翻攝
台南市安南區鹽水溪水域發現男浮屍，消防人員打撈上岸。記者黃宣翰／翻攝
台南市安南區鹽水溪水域發現男浮屍，消防人員打撈上岸。記者黃宣翰／翻攝
台南市安南區鹽水溪水域發現男浮屍，消防人員打撈上岸。記者黃宣翰／翻攝

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