新北市新莊區上半年400件酒駕！60件肇事、90人傷

為防制酒後駕車、降低事故發生，新北市新莊警分局從今年1月開始派員加強取締酒駕，統計從1月至6月底共取締400件酒駕案件。日前再度針對酒駕，於轄內聯外主要幹道設置路檢點取締，當天共取締4件酒駕、2件公共危險。提醒民眾，酒後駕車害人害己，千萬別以身試法。

根據統計，新莊警分局從今年1月1日至6月30日，共取締酒駕400件，不但多於去年同期取締229件，取締量也增加百分之75。同時在400件酒駕案件中，有60件車禍肇事，造成90人受傷，其中以中正路段酒駕肇事最多。

新莊警分局表示，近日疫情逐漸趨緩，民眾出遊、聚餐頻率增加，加上適逢暑假期間，熱炒店、餐廳人潮逐漸回籠，民眾酒駕機率也隨之上升。為防制酒後駕車及降低事故發生，8日晚間9時至翌日（9日）1時，執行取締酒駕專案，於新莊轄內主要聯外幹道設置路檢，共取締4件酒駕、2件公共危險，期能防杜絕酒駕，展現穩定治安之決心。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康