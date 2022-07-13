快訊

經濟陰霾碰上地緣政治風險 台灣還能只靠護國神山？

台北市長最新民調！陳時中支持度領先 看好度卻輸蔣萬安

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新北市新莊區上半年400件酒駕！60件肇事、90人傷

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

為防制酒後駕車、降低事故發生，新北市新莊警分局從今年1月開始派員加強取締酒駕，統計從1月至6月底共取締400件酒駕案件。日前再度針對酒駕，於轄內聯外主要幹道設置路檢點取締，當天共取締4件酒駕、2件公共危險。提醒民眾，酒後駕車害人害己，千萬別以身試法。

根據統計，新莊警分局從今年1月1日至6月30日，共取締酒駕400件，不但多於去年同期取締229件，取締量也增加百分之75。同時在400件酒駕案件中，有60件車禍肇事，造成90人受傷，其中以中正路段酒駕肇事最多。

新莊警分局表示，近日疫情逐漸趨緩，民眾出遊、聚餐頻率增加，加上適逢暑假期間，熱炒店、餐廳人潮逐漸回籠，民眾酒駕機率也隨之上升。為防制酒後駕車及降低事故發生，8日晚間9時至翌日（9日）1時，執行取締酒駕專案，於新莊轄內主要聯外幹道設置路檢，共取締4件酒駕、2件公共危險，期能防杜絕酒駕，展現穩定治安之決心。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

新北市新莊警分局於本月8日晚上，執行酒後取締駕車勤務，當天共取締4件酒駕、2件公共危險移送。記者曾伯愷／翻攝
新北市新莊警分局於本月8日晚上，執行酒後取締駕車勤務，當天共取締4件酒駕、2件公共危險移送。記者曾伯愷／翻攝
新北市新莊警分局於本月8日晚上，執行酒後取締駕車勤務，當天共取締4件酒駕、2件公共危險移送。記者曾伯愷／翻攝
新北市新莊警分局於本月8日晚上，執行酒後取締駕車勤務，當天共取締4件酒駕、2件公共危險移送。記者曾伯愷／翻攝
新北市新莊警分局8日晚上，共取締4件酒駕、2件公共危險移送。記者曾伯愷／翻攝
新北市新莊警分局8日晚上，共取締4件酒駕、2件公共危險移送。記者曾伯愷／翻攝
新北市新莊警分局於本月8日晚上，執行酒後取締駕車勤務，當天共取締4件酒駕、2件公共危險移送。記者曾伯愷／翻攝
新北市新莊警分局於本月8日晚上，執行酒後取締駕車勤務，當天共取締4件酒駕、2件公共危險移送。記者曾伯愷／翻攝

酒駕

延伸閱讀

20年間犯10次酒駕 台中男屢屢再犯這次法院直接判他1年

國三彰化段和美交流道4車連環撞 釀1死2傷排除酒駕

林佳龍批侯友宜 新北市府嗆：請報名上新北小學堂

台北plus沒上完就走掉？ 林佳龍：課程也適用新北市

相關新聞

國三彰化段和美交流道4車連環撞 釀1死2傷排除酒駕

國道三號南下彰化和美交流道昨晚發生4車追撞事故，造成兩輛大貨車與兩輛自小客車受損，其中一輛白色自小客車面目全非，3人受傷...

影／走失的3歲男童活潑逗樂員警 警方臉書貼文尋找家長

一名3歲男童在台中市沙鹿區走失，警方帶男童回派出所並上臉書貼文尋找家長，男童在派出所時童言童語逗樂員警，男警當保母餵男童...

臉書交友社團恐成詐騙溫床 樹林老翁遭騙上百萬

新北市樹林區林姓老翁，上個月（6月）初加入臉書某交友社團，透過一則交友貼文，與詐騙集團LINE加好友。不料對方開始誆以外...

台中拍賣公司涉侵占3500萬骨董 警報檢察官偵辦

台中市北區一家拍賣公司的張姓負責人，近日遭多名民眾指控，涉嫌背信、侵占價值約3500萬的多件骨董，被害人已陸續在近二日向...

台南市鹽水溪驚見男浮屍 漁民報案消防人員打撈上岸

台南漁民今天清晨近9點駕駛漁筏，行經鹽水溪安南區府安路段水域，看到一具浮屍往出海口漂移，連忙報消防隊打撈，消防人員在四草...

新北市新莊區上半年400件酒駕！60件肇事、90人傷

為防制酒後駕車、降低事故發生，新北市新莊警分局從今年1月開始派員加強取締酒駕，統計從1月至6月底共取締400件酒駕案件。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。